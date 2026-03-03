数々のヒットコンテンツを世に送り出してきた世界的プロデューサーGODがプロデュースを手掛ける、ウクレレ波動シンガーでありラジオパーソナリティのSIZUKUは、本日2026年3月3日、待望の公式ファンクラブ「SIZUKUのそよ風～癒しの波動の森～」をオープンいたしました。

SIZUKUは、「癒しの波動」を持つ歌声とウクレレの音色を武器に、2020年から続くFM FUJIの冠番組「SIZUKUのFANTASY MAGIC」のパーソナリティを務めるほか、これまで10曲以上のオリジナル楽曲をリリース。直近では米ラジオ局「R1RadioUSA」にて、GODプロデューサーと共に手掛けた楽曲が3ヶ月連続で特集されるなど、その活動は国内に留まらず、グローバルな評価も高まっています。

今回開設された「SIZUKUのそよ風～癒しの波動の森～」は、SIZUKU自らが命名。ファンを「森の住人」と呼び、音楽を通じてゆったりとした時間を共有できる、ファン待望のプラットフォームです。

ファンクラブ会員（森の住人）限定の豪華コンテンツ

1. 「SIZUKUのFANTASY MAGIC」番組アーカイブ配信

FM FUJI（毎週日曜22:30～）で放送中の冠番組。過去の貴重な放送回をいつでもどこでも何度でもお楽しみいただけます。

2. 会員限定「ウクレレ弾き語り」セッション動画

歌詞・コード譜付きの動画を配信。画面越しにSIZUKUと一緒に歌い、演奏を楽しめるファン参加型の特別コンテンツです。

3. 制作の裏側・限定ブログ

GODプロデューサーとの楽曲制作秘話や、アーティストとしての日常を綴る限定ブログを公開。

4. 優先予約・限定イベント

今後、ライブチケットの先行予約や、不定期開催の「森の住人限定イベント」、オンラインストア、ライブ配信なども予定しています。

SIZUKUからのメッセージ

「GODプロデュースのもと、これまで多くの楽曲や番組を届けてきました。この『SIZUKUのそよ風～癒しの波動の森～』は、皆さんとより深く繋がり、一緒に呼吸するように音楽を楽しめる場所にしたいと思っています。ぜひ、森の住人になって、私と一緒に心安らぐ時間を過ごしましょう」

【ファンクラブ詳細】

• サイト名： 「SIZUKUのそよ風～癒しの波動の森～」• URL： https://sizuku.bitfan.id/• 会費： Web入会：月額 480円（税込） アプリ入会：月額 480円（税込）

https://godworldenter.grupo.jp/https://gpgod.grupo.jp/https://x.com/GOD_KAZUKIhttps://www.instagram.com/gp.god/https://www.facebook.com/kazuki.godproducerhttp://www.forlife.co.jp/artist/fl01552/https://wmg.jp/sizuku/https://sizuku.grupo.jp/https://x.com/peturanaiSIZUKUhttps://www.instagram.com/sizukuluka/https://www.facebook.com/sizuku1https://www.tiktok.com/@sizuku928?is_from_webapp=1&sender_device=pc