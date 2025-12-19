こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“Embedded Finance”に特化した国内最大級のカンファレンス 「Embedded Finance Days 2026」を2月4日（水）、5日（木）に開催
決済がひらく、ビジネス成長の新常識
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、「Embedded Finance（エンベデッド・ファイナンス/組込型金融）」をテーマに、オンラインイベント「Embedded Finance Days 2026」を2026年2月4日（水）、5日（木）の2日間にわたり開催します。
■開催の背景
インフキュリオンは、決済・金融の専門性とテクノロジーを融合させ、キャッシュレス推進、企業間決済（BtoB）のDXなど、社会に最適な決済・金融機能を実装するインフラ構築を支援してまいりました。
2025年10月には、東京証券取引所グロース市場へ上場し、あらゆる産業を支える決済イネーブラーとしての役割をさらに強化しています。
顧客体験の高度化、事業モデルの転換、業務効率化といった多くの企業が向き合うこれらの課題に対し、Fintechを活用し大胆に解決へ踏み出す「Embedded Finance（組込型金融）」が注目されています。
この動きは金融業界にとどまらず、流通・サービス・SaaS・インフラ業界など、多様な産業へと広がっており、決済は単なる「取引の手段」を越えて、あらゆるビジネスの成長を支えるインフラへと変わりつつあります。近年は、決済基盤の技術進展がその変化を後押しし、この流れはいっそう大きな広がりを見せています。
こうした背景には「Embedded Finance」を取り巻く環境の劇的な変化があります。ステーブルコインなどの新しい決済手段への関心の高まり、BaaSの進化による非金融企業の金融機能実装の容易化、中小企業のDX推進に伴うBtoB決済・融資の組み込みニーズの増大、そしてリテール分野など非金融分野における決済DXの加速など、「Embedded Finance」を「成長戦略」として捉えるべき段階に入っています。
5回目となる本カンファレンスでは、この潮流の最前線に注目し、Fintechを「成長戦略」としてどのように活用できるのか、その実践的な方法を、事業成長の現場に焦点を当てながらわかりやすく紹介します。多様な業界で進む取り組みを通じて、日々の事業運営で直面するリアルな課題をどのように解決したのか、その成功要因を紐解きながら、明日からすぐに活かせる実用的なヒントをお届けします。
■開催概要
• 開催期間： 2026年2月4日（水）、5日（木）
• 参加形式： オンライン開催
• 参加費用： 無料
• イベント公式サイト： https://infcurion.com/event/efd2026
• 申込方法： 申込フォームから事前登録
https://eventory.cc/event/efd2026/registration
• 主催：株式会社インフキュリオン
• お問い合わせ：「Embedded Finance Days 2026」イベント事務局
e-mail：efd_info@infcurion.com
＜「Embedded Finance Days 2026」の主なセッション＞
■関西電力がBaaSに挑戦！ CQ BANK誕生の裏側と異業種参入のリアル
日時：2月4日（水）12:00〜13:00
登壇者：
関西電力株式会社 ソリューション本部 開発部門 ゼロカーボンソリューショングループ 部長 近藤 佳奈里 氏
株式会社インフキュリオン 執行役員 Embedded Fintech事業開発部長 伊與 隆博
電力会社である関西電力が、なぜ金融サービス（銀行代理業）に挑むのか。BaaSを活用したサステナブルな新サービス「CQ BANK」立ち上げの裏側と、異業種参入ならではの苦労や突破の軌跡を紹介します。さらにリリース直後の反響や今後の展望まで、挑戦のリアルをお届けします。
■地域金融の未来を切り拓くBaaS戦略と実践
日時：2月5日（水）10:00〜11:00
登壇者：
株式会社北國銀行 執行役員 システム統括部長 吉田 茂史 氏
株式会社インフキュリオン 執行役員 Embedded Fintech事業開発部長 伊與 隆博
人口減少や金利変動、異業種参入など環境が激変する中、北國銀行はいかにデジタル戦略を推進しているのか。BaaS事業の狙いと実践、パートナー連携による価値創出、リリース後の成果や直面した課題、今後の展望まで、地域金融の進化と挑戦を具体的にご紹介します。
■データ解説！加速する中小企業DXと「決済×業務」シームレス化の勝機
日時：2月5日（水）12:00〜13:00
登壇者：
株式会社インフキュリオン 主席アナリスト 森岡 剛
株式会社インフキュリオン 執行役員 マーケティング＆コミュニケーションズ本部長 松田 恵利子
中小企業DXが、飛躍のタイミングを迎えています。2025年の最新調査では、業務と決済のシームレス化そして法人カードの高度活用への機運の高まりが明らかになりました。本講演では、請求書電子化の進展・企業間決済・経理業務の実態を紐解き、SaaS・金融・カード事業者が掴むべき市場の勝機を解説します。
※上記はセッションの一部です。全セッションの詳細および登壇者は、後日特設サイトにて公開予定です。
■インフキュリオンについて
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性とモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
■会社概要
会社名：株式会社インフキュリオン
代表者：代表取締役社長 CEO 丸山弘毅
設立：2006年5月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
URL：https://infcurion.com/
※このプレスリリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社インフキュリオン 広報室
Mail：pr@infcurion.com
