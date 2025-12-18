¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ½é¤È¤Ê¤ëÏÂ¥«¥Õ¥§¡ÖÃãÎÀ °ËÆ£±à Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡×¤¬¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¤ªÃãÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¯µþÅÔ¤Ç¡¢ÆüËÜÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¡È¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜÃã¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤¹¤ëÏÂ¥«¥Õ¥§¤È¤·¤ÆµþÅÔ½é¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¡ÖÃãÎÀ °ËÆ£±à Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡×¤ò¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ Âç´ÝµþÅÔÅ¹¤Ë12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÃãÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬¤Å¤¯µþÅÔ¤Ï¡¢ÆüËÜÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤éÃãÆ»¤äËõÃãÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤¦½¬´·¤¬Æü¾ï¤Ëº¬¤Å¤¯¡È¤ªÃã¤ÎÅÔ¡É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖÃãÎÀ °ËÆ£±à Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËõÃã¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÃã¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¢Àé²Èº£Æü°ÃºÁËººØ²È¸µ¸æ¹¥¡Ê¤¦¤é¤»¤ó¤±¤³¤ó¤Ë¤Á¤¢¤ó¤¶¤Ü¤¦¤µ¤¤¤¤¤¨¤â¤È¤ª¤³¤Î¤ß¡Ë¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖËõÃã¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¡×¤òÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥À¥ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ªÃã¤ÎÅÔ¡ÉµþÅÔ¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÅâÂô¿Ê¼£ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð´é¤È°Â¤é¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µþÅÔ¤ËÂ©¤Å¤¯¤ªÃãÊ¸²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÃã¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼ç¤ÊµÊÃã¥á¥Ë¥å¡¼¡Ó
¡ãÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢½éÅ¸³«¡ª¡ä¡¡ËõÃã¤ï¤é¤Ó¤â¤Á
Ã±ÉÊ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤¹¤ë¡¢ËÜ¤ï¤é¤ÓÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê³ê¤é¤«¤ÊËõÃã¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡·²ÄáÇµÇò¡Ê¤°¤ó¤«¤¯¤Î¤·¤í¡Ë ±¨±©¶ÌÉÕ
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î¢Àé²Èº£Æü°ÃºÁËººØ²È¸µ¸æ¹¥¡Ê¤¦¤é¤»¤ó¤±¤³¤ó¤Ë¤Á¤¢¤ó¤¶¤Ü¤¦¤µ¤¤¤¤¤¨¤â¤È¤ª¤³¤Î¤ß¡Ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»Ý¤ß¤ÎËõÃã¡ÊÇöÃã¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡³û¤Í¤®»³Ü¥¤¦¤É¤ó
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ËÆ£±à¤Î¤³¤ó¤ÖÃã¤ò½Ð½Á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢³û¤Î´Å¤ß¤È¥³¥¯¤È»³Ü¥¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬Íí¤ß¹ç¤¦°ïÉÊ¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶å¾ò¥Í¥®¤È°ì½ï¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡¥±¡¼¥¡¦¥¹¥³¡¼¥ó¥»¥Ã¥È
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
¼¯»ùÅç¸©»º¤ÎÀùÃã¡Ê¤Û¤ì¤Ü¤ì¡Ë¤ÈÇòñ²¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Û»Ò¤òµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ôµµ²°ÎÉÄ¹¡Õ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¾®Æ¦¤Î¾Æ²Û»Ò¤òÅº¤¨¤¿¾Æ¤²Û»Ò¥»¥Ã¥È¡£
Çò¶Ì¤¢¤º¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊËõÃã/¤Û¤¦¤¸Ãã/ËõÃã&¤Û¤¦¤¸Ãã¡Ë
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¸ü¤Ç¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¤È¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌû¤·¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢Çò¶Ì¤ä¤¢¤º¤¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÏÂÉ÷¥Ñ¥Õ¥§¡£
¤Û¤ì¤Ü¤ì¡ÊHOT¡¦COLD¡Ë Ä»±©¶ÌÉÕ
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼¯»ùÅç¸©»º¤Î°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÐÃã¤Ç¤¹¡£ÈïÊ¤ºÏÇÝ¤·¤¿ÎÐÃã¤Î»Ý¤ß¤ÈåºÎï¤Ê¿å¿§¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢°û¤à¤Û¤É¤Ë¤Û¤ì¤³¤àÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ÒÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ó
Å¹ÊÞÌ¾¡§ÃãÎÀ °ËÆ£±à Âç´ÝµþÅÔÅ¹
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§¢©600-8511 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®79ÈÖÃÏÂç´ÝµþÅÔÅ¹3³¬
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á19:00 ¡ÊL.O.18:30¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§125.3Ö¡Ê37.9ÄÚ¡Ë
ÀÊ¿ô¡§52ÀÊ
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¡È¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜÃã¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤¹¤ëÏÂ¥«¥Õ¥§¤È¤·¤ÆµþÅÔ½é¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¡ÖÃãÎÀ °ËÆ£±à Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡×¤ò¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ Âç´ÝµþÅÔÅ¹¤Ë12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÃãÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬¤Å¤¯µþÅÔ¤Ï¡¢ÆüËÜÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤éÃãÆ»¤äËõÃãÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤¦½¬´·¤¬Æü¾ï¤Ëº¬¤Å¤¯¡È¤ªÃã¤ÎÅÔ¡É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÅâÂô¿Ê¼£ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð´é¤È°Â¤é¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µþÅÔ¤ËÂ©¤Å¤¯¤ªÃãÊ¸²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÃã¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼ç¤ÊµÊÃã¥á¥Ë¥å¡¼¡Ó
¡ãÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢½éÅ¸³«¡ª¡ä¡¡ËõÃã¤ï¤é¤Ó¤â¤Á
Ã±ÉÊ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤¹¤ë¡¢ËÜ¤ï¤é¤ÓÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê³ê¤é¤«¤ÊËõÃã¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡·²ÄáÇµÇò¡Ê¤°¤ó¤«¤¯¤Î¤·¤í¡Ë ±¨±©¶ÌÉÕ
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î¢Àé²Èº£Æü°ÃºÁËººØ²È¸µ¸æ¹¥¡Ê¤¦¤é¤»¤ó¤±¤³¤ó¤Ë¤Á¤¢¤ó¤¶¤Ü¤¦¤µ¤¤¤¤¤¨¤â¤È¤ª¤³¤Î¤ß¡Ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»Ý¤ß¤ÎËõÃã¡ÊÇöÃã¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡³û¤Í¤®»³Ü¥¤¦¤É¤ó
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ËÆ£±à¤Î¤³¤ó¤ÖÃã¤ò½Ð½Á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢³û¤Î´Å¤ß¤È¥³¥¯¤È»³Ü¥¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬Íí¤ß¹ç¤¦°ïÉÊ¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶å¾ò¥Í¥®¤È°ì½ï¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡¥±¡¼¥¡¦¥¹¥³¡¼¥ó¥»¥Ã¥È
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
°ËÆ£±à¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥±¡¼¥¤ä¥¹¥³¡¼¥ó¤ò¡¢µþÅÔ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ø¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥¨¥¹¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡ÏÂ²Û»Ò¥»¥Ã¥È
1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä¡¡ÏÂ²Û»Ò¥»¥Ã¥È
1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼¯»ùÅç¸©»º¤ÎÀùÃã¡Ê¤Û¤ì¤Ü¤ì¡Ë¤ÈÇòñ²¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Û»Ò¤òµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ôµµ²°ÎÉÄ¹¡Õ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¾®Æ¦¤Î¾Æ²Û»Ò¤òÅº¤¨¤¿¾Æ¤²Û»Ò¥»¥Ã¥È¡£
Çò¶Ì¤¢¤º¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊËõÃã/¤Û¤¦¤¸Ãã/ËõÃã&¤Û¤¦¤¸Ãã¡Ë
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¸ü¤Ç¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¤È¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌû¤·¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢Çò¶Ì¤ä¤¢¤º¤¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÏÂÉ÷¥Ñ¥Õ¥§¡£
¤Û¤ì¤Ü¤ì¡ÊHOT¡¦COLD¡Ë Ä»±©¶ÌÉÕ
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼¯»ùÅç¸©»º¤Î°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÐÃã¤Ç¤¹¡£ÈïÊ¤ºÏÇÝ¤·¤¿ÎÐÃã¤Î»Ý¤ß¤ÈåºÎï¤Ê¿å¿§¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢°û¤à¤Û¤É¤Ë¤Û¤ì¤³¤àÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ÒÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ó
Å¹ÊÞÌ¾¡§ÃãÎÀ °ËÆ£±à Âç´ÝµþÅÔÅ¹
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§¢©600-8511 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®79ÈÖÃÏÂç´ÝµþÅÔÅ¹3³¬
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á19:00 ¡ÊL.O.18:30¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§125.3Ö¡Ê37.9ÄÚ¡Ë
ÀÊ¿ô¡§52ÀÊ
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹