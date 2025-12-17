映画『グレムリン』との最新コラボレーションアイテムがこのホリデーシーズンに登場！アパレルから雑貨まで全19アイテムを2025年12月23日に発売

株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2025年12月23日(火)より、大ヒットファンタジー映画『グレムリン』との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。

可愛くていたずら好きの不思議な生き物モグワイが巻き起こす大騒動を描いた、大ヒットファンタジー映画『グレムリン』。1984年の公開以来、世界中で愛され続けています。今回のコラボレーションでは、表情豊かなギズモをデザインした、愉快でキュートなラインナップが登場。

ニット、カーディガン、パーカー、モッズコートなどのアパレルアイテムから、ウォールクロックやウォレットなどの雑貨まで、全19アイテムを展開します。

グラニフ公式オンラインストアでは、2025年12月 17日(水)0:00から2025年12月22日(月)23:59までの期間、『グレムリン』とのコラボレーションアイテムの予約販売を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。

※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります

GREMLINS and all related characters and elements ©️ & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

全19種類。

詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。

https://www.graniph.com/collection/collection_00170

本リリース掲載商品の取り扱い店舗

グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com

グラニフ国内店舗

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：73店舗（国内72、海外1）

※2025年12月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/

公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true

本件に関するお問合わせ先

株式会社グラニフ　PR担当：三浦／多部田

E-mail： press@graniph.com

