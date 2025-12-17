ディスプレイのリーディングブランドLGエレクトロニクスと、店舗DXのUSENが協業『USEN Ticket & Pay』本日販売開始





＜店舗運営の方針に合わせて選べる3つのデザインモード＞



より短時間での注文を重視した「かんたんレイアウト」、客単価向上を重視した「標準モード」、店舗デザインを自由に反映できる「フリーレイアウト」の3つのデザインモードを搭載。店舗運営の方針や業態に合わせて、柔軟にカスタマイズ可能。



＜インバウンド対策に最適な多言語対応、



27インチのディスプレイを生かしたリッチなビジュアル訴求＞



日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字／繁体字）の5言語表示を標準搭載。27インチの大画面ディスプレイを生かしたリッチなビジュアル訴求により、インバウンドにもストレスフリーな注文体験を提供。



＜飲食店に特化した直感的で高機能なメニュー管理システム＞



『USENレジ』と共通で利用可能なメニュー管理システムを搭載。直感的なUI／UXで、メニュー情報の登録・更新を簡単に実施。さらに、POSレジ分析システムとの連携で、売れ筋商品のABC分析などを基にしたメニュー改善を支援。



■その他機能



『USEN Ticket & Pay』のOSには「Windows 10 IoT Enterprise」を採用しており、店舗ごとの運用やニーズに合わせた柔軟なカスタマイズ開発が可能なほか、すでにタッチパネル式自動券売機システムをお持ちの飲食店は、『LG KIOSK（型番：27KC3JK-C）』単体導入など、店舗の状況に応じて導入が可能です。



■飲食店のメリット



＜省人化への対応＞



注文受付や会計業務を効率化。ホールスタッフの負担を大幅に軽減し、接客サービスの質向上や人件費最適化を支援。



＜インバウンド対策の切り札＞



メニュー写真によるビジュアル訴求と多言語対応により、インバウンドもストレスなく注文でき、機会損失を防止。



＜客単価向上とマーケティングの高度化＞



高輝度ディスプレイによる優れた視認性と、多彩なデザインパターン、さらに『USENレジ』と連携してAIを活用したレコメンド機能やデータ分析に基づくメニュー戦略により、従来のオペレーションでは実現が難しかった戦略的な販売促進が可能。



＜全国約140拠点の専門スタッフによる迅速な導入・保守＞



専門スタッフが現地調査から設置工事、操作トレーニングまでをワンストップで対応。万が一の機器故障時にも、全国拠点にいるフィールドエンジニアが迅速に駆けつけ、トラブルを解決。また、24時間365日のカスタマーサポート体制により、営業時間外のトラブルにも対応。



両社はセルフオーダーKIOSKの提供を通じて、店舗従業員がサービス提供に、来店客がお店の料理や雰囲気に、“もっと夢中になれる”環境づくりを推進することで、日本の飲食業界の発展に貢献してまいります。さらに今後は、飲食業界で培った知見と技術を生かし、小売・エンターテインメント・サービス業など他業種への展開も視野に、多様な店舗運営のデジタル化と顧客体験価値の向上を目指してまいります。



