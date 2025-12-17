¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¤Î¤ËÈòÆñ¤Ø¤ÎÂ¤Ï½Å¤¤¡ÖÈòÆñ¥Ö¥ì¡¼¥À¤ÂÓ¡×»ÒÏ¢¤ìÈòÆñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÂæÅì¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾±º¹¯»ì)¤Ï¡¢ËÉºÒ»Üºö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¡É¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì ¼çÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÌó3¿Í¤Ë2¿Í(68.4¡ó)¤¬¡¢ËÉºÒ¤òÆüº¢¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë
Æüº¢¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤ÇºÇÂ¿¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¡¦¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×(69.4¡ó)¤Ç¡¢È÷ÃßÎ¨¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ
74.0¡ó¤¬ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤â¡ÖÂ¨ÈòÆñ¡×¤È¤Ï²óÅú¤»¤º
97.1¡ó¤¬ÈòÆñ½ê¤Ç»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯
79.7¡ó¤ÏÈòÆñ½ê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢20.2%¤ÏÈòÆñ½ê¤Î¾ì½ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¾®¿ôÂèÆó°Ì°Ê²¼¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¾®¿ôÂè°ì°Ì¤Þ¤Ç¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹½À®Èæ¤Î¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÌó3¿Í¤Ë2¿Í¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éËÉºÒ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï68.4¡ó(¢¨1)¡£
°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¡¦¹ëÀã¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈïºÒ·Ð¸³¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÒ³²ÊóÆ»¤ò¸«¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿Êý¤¬Á´ÂÎ¤Î60¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿(¢¨1)¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÄ´ºº¤¬»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó15¡ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡Ö¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨1)¡£
(¢¨1)2025Ç¯10·îÄ´ºº n=961¤è¤ê
¡üÆüº¢¤«¤éÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È1°Ì¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¡¦¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¡£Ç¯¡¹È÷ÃßÎ¨¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢»Ò¤É¤âÍÑÈòÆñ¥Ð¥Ã¥°¤Î½àÈ÷¤Ï30.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
(¢¨1)2025Ç¯10·îÄ´ºº n=961¤è¤ê
Æüº¢¤«¤éËÉºÒ¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¡¦2015Ç¯¡¦2020Ç¯¤ÎÄêÅÀÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯¤â£±°Ì¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¡¦¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°ÊÁ°¤Ï28.3%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒ¸å¤Ï58.1¡ó¤ÈÂç¤¤¯Áý²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â2020Ç¯¤Ë¤Ï62.1¡ó¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï69.4¡ó¤ÈÈ÷ÃßÎ¨¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨1)(¢¨2)¡£
Á°½Ò¤Î¡ÖËÉºÒ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂæÉ÷¡¦¹ë±«¡¦¤½¤·¤Æ2024Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤ÉËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿»þ¤«¤éÈ÷¤¨¤ë½ÅÍ×À¤¬¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âç¿ÍÍÑ¤ÎÈòÆñ¥Ð¥Ã¥°¤Ï53.1%¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»Ò¤É¤âÍÑÈòÆñ¥Ð¥Ã¥¯¤Î½àÈ÷¤Ï30.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¢¨1)¡£
(¢¨1)2025Ç¯10·îÄ´ºº¡¡n=961¤è¤ê
(¢¨2)2011Ç¯4·îÄ´ºº¡¡n=837¤è¤ê¡¢2015Ç¯5·îÄ´ºº¡¡n=636¤è¤ê¡¢2020Ç¯11·îÄ´ºº¡¡n=665¤è¤ê
¡ü74.0¡ó¤¬¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤â¡ÖÂ¨ÈòÆñ¡×¤È¤Ï²óÅú¤»¤º
ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÈòÆñ½ê¤Ø¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢25.9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿(¢¨3)¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤ËÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢88.£´¡ó¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ°ÂÁ´¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤«¡×¡¢53.3¡ó¤¬¡ÖÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶ (¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¦±ÒÀ¸¤Ê¤É)¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨1)¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤ÎÈòÆñ¤ËÈ¼¤¦ÉÔ°Â¤¬ÈòÆñ¹ÔÆ°¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ç¤âÈòÆñ¤ò¤¿¤á¤é¤¦Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)2025Ç¯10·îÄ´ºº n=961¤è¤ê¡¡(¢¨3)2023Ç¯12·îÄ´ºº n=876¤è¤ê
¡üÈòÆñ½ê¤Ç»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë97.1¡ó¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¡¢20.2¡ó¤ÏÈòÆñ½ê¤Î¾ì½ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤
ÈòÆñ½ê¤Ç»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢97.1¡ó¤¬¡ÖÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú(¢¨3)¡£¡Ö¶á¤¯¤ÎÈòÆñ½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤Ï23.6¡ó¡£È¾¿ô°Ê¾å¤¬¾ì½ê¤À¤±¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢20.2¡ó¤Ï¡Ö¾ì½ê¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ç¤·¤¿(¢¨1)¡£
(¢¨1)2025Ç¯10·îÄ´ºº¡¡n=961¤è¤ê¡¡(¢¨3)2023Ç¯12·îÄ´ºº¡¡n=876¤è¤ê
1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤ÇÈòÆñ½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿ºÝ¡¢»ý»²¤¹¤ëÊªÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æüº¢¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢ÃåÂØ¤¨¤ä¿©»ö´ØÏ¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»ý»²°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢»æ¤ª¤à¤Ä¤Ï97.2¡ó¤¬ÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¿²¶ñ¤ò»ý»²¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«7.7¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Ç¤ÎÈòÆñ¤Ï²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿²¶ñ¤Þ¤Ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢ÃåÂØ¤¨¤ä¿©»ö´ØÏ¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»ý»²°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢»æ¤ª¤à¤Ä¤Ï97.2¡ó¤¬ÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¿²¶ñ¤ò»ý»²¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«7.7¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Ç¤ÎÈòÆñ¤Ï²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿²¶ñ¤Þ¤Ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨3)2023Ç¯12·îÄ´ºº¡¡n=876¤è¤ê
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û¥³¥ó¥ÓÄ´¤Ù
¡Ê¢¨1¡ËËÉºÒ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Á31Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=961)
¡Ê¢¨2¡Ë<Èæ³ÓÄ´ºº>¡¡ËÉºÒ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯11·î1Æü¡Á11·î30Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=665)
Ä´ºº´ü´Ö¡§2015Ç¯5·î£±Æü¡Á£µ·î31Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=636)
Ä´ºº´ü´Ö¡§2011Ç¯4·î£±Æü¡Á4·î30Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=837)
¡Ê¢¨3¡Ë ËÉºÒ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯12·î12Æü¡Á12·î17Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á2ºÍ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=876)
¡üÈòÆñ½ê¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµï¾ì½ê¡×
Combi ¤Ò¤Ê¤ó½êÍÑ¥³¥Ã¥ÈHB11¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¤³¤Ã¤È(3¸ÄÆþ)
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û¥³¥ó¥ÓÄ´¤Ù
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Á31Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=961)
¡Ê¢¨2¡Ë<Èæ³ÓÄ´ºº>¡¡ËÉºÒ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯11·î1Æü¡Á11·î30Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=665)
Ä´ºº´ü´Ö¡§2015Ç¯5·î£±Æü¡Á£µ·î31Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=636)
Ä´ºº´ü´Ö¡§2011Ç¯4·î£±Æü¡Á4·î30Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á5ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=837)
¡Ê¢¨3¡Ë ËÉºÒ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯12·î12Æü¡Á12·î17Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ëö»Ò¤¬0¥«·î¡Á2ºÍ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý (n=876)
¡üÈòÆñ½ê¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµï¾ì½ê¡×
Combi ¤Ò¤Ê¤ó½êÍÑ¥³¥Ã¥ÈHB11¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¤³¤Ã¤È(3¸ÄÆþ)
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°ÂÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ëÀ½´Ê°×¥³¥Ã¥È¡£¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢3¸ÄÆþ¤Ê¤¬¤éÂðÇÛÊØÂÐ±þ¥µ¥¤¥ºÆâ¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÈòÆñ½ê¤ä»ÜÀß¤Î¶ÛµÞÂÐºöÉÊ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÈ÷Ãß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§49,500±ß¡¡¢¨Á÷ÎÁÊÌ
À½ÉÊ¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.combiwith.co.jp/bcs/lp/shelter_babycot/
ÈÎÇä²ñ¼Ò¡§¥³¥ó¥Ó¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¿ÀÆàÀî¸©¤ÎËÉºÒ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ÎÀßÃÖ¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤³¤È¤È¤Îµ½Ò¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ6Ç¯8·îÈÇ¡ÖÈòÆñ½ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºöÄê»Ø¿Ë¡×Âè7Àá(²¾¾Î)ÈòÆñ½ê±¿±Ä°Ñ°÷²ñ(2)ÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤Îã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÆý»ù¤òÏ¢¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æý»ùÍÑÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É(ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É)¤ÎÀßÃÖ¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡öÔ¼¤ÎµÛ¤¤¹þ¤ßÅù¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¾²ÌÌ¤è¤ê35ÑÄøÅÙ°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ä¥³¥Ã¥ÈÅù¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Íî²¼¤Î´í¸±À¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¾²ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÆý»ùÍÑÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É(ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢35ÑÄøÅÙ°Ê¾å¤Î°Ï¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¢¥Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì ÈòÆñ½ê¤Ç»ÈÍÑ
ÎáÏÂ6Ç¯8·îÈÇ¤Î½¤Àµ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬5Îà¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈòÆñ½ê¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤È¡¢Æ±Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤ò¼õ¤±¡¢ÈòÆñ½ê¤ÎÀ¸³è´Ä¶¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºöÆâÍÆ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¤³¤Ã¤È¡×¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç1·î3Æü¤Ë3¾²¤ÎÀßÃÖ¤È¡¢¶¡µë·ÐÏ©¤Î³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤ÎÈ÷Ãß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¤³¤Ã¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥³¥ó¥Ó¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò / ÅìÆüËÜ¡¦¼óÅÔ·÷±Ä¶È½ê
TEL¡§03-5828-7631 FAX¡§03-5828-7630 À¾ÆüËÜ±Ä¶È½ê TEL¡§06-6942-0384 FAX¡§06-6942-0398
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹Êó ÀÄ»³
TEL¡§03¡¾5828¡¾7607
FAX¡§03¡¾5828¡¾7662
Mail¡§pr@combi.co.jp
