¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¤²£¿Ü²ì»Ô¤ÇÂç·¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¤ò³«»Ï
²£¿Ü²ì»Ô¡¢µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖµþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²£¿Ü²ì»ÔÏ©Àþ¥Ð¥¹¼«Æ°±¿Å¾Æ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÀßÎ©¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ³ÎÊÝ°Ý»ý²þÁ±»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¼Ò²ñ¼ÂÁõ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÁö¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¼Â¾Ú¡×¡Ë¤ò¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´YRPÌîÈæ±Ø¤ÈICTµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡Ö²£¿Ü²ì¥ê¥µ¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯¡ÊYRP¡Ë¡×¤ò·ë¤Ö¥Ð¥¹¤Î´ûÂ¸Ï©Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢1Âæ¤ÎÂç·¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¢¨1¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¢¨2¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÂâÎóÁö¹Ôµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°Ý»ý¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëµþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿¹ÔÂÎÀ©¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤ÎÁö¹Ô¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö²£¿Ü²ì¥ê¥µ¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯¡ÊYRP¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î»ö¶È½ê¡¦¸¦µæ½ê¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î¼ûÍ×¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤¬ÀìÍÑÆ»¤òÂâÎóÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¡¦ÂâÎóÁö¹ÔBRT¡×¢¨3¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼Â¾Ú
1¡¥Áö¹Ô¶è´Ö
¡ÖYRPÌîÈæ±Ø¡×¤È¡Ö²£¿Ü²ì¥ê¥µ¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¸÷¤ÎµÖ2ÈÖ¡Ë¡×¤ò·ë¤ÖÌó3km¤Î¶è´Ö¤ò±ýÉü¤ÇÁö¹Ô
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
3¡¥»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
Âç·¿¥Ð¥¹¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Ë²þÂ¤¤·¤¿µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹ÊÝÍ¤Î¡Ö¤¤¤¹¡¶¡¦¥¨¥ë¥¬¡×¡Ë1Âæ
4¡¥¼ç¤Ê¼Â¾ÚÆâÍÆ
¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
¥ì¥Ù¥ë4±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÌÌ¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤Ó²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
¥ì¥Ù¥ë4±¿¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿Áö¹Ô´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
ÂâÎóÁö¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
¾ÍèÅª¤ÊÂâÎóÁö¹Ô¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¼þÊÕ´Ä¶¤ª¤è¤ÓÁö¹Ô»þ¤Î²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
5¡¥»î¾è²ñ
²£¿Ü²ì»ÔÌ±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¡Ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»î¾è²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¢¨1·î26Æü¤ª¤è¤Ó1·î27Æü¤ò½ü¤¯¡£
¡±¿¹Ô¥À¥¤¥ä
1Æü4ÊØ¡Ê¸áÁ°9»þ50Ê¬È¯¡¢¸áÁ°11»þ45Ê¬È¯¡¢¸á¸å2»þ5Ê¬È¯¡¢¸á¸å3»þ30Ê¬È¯¡Ë
¢¨Á´¤ÆYRPÌîÈæ±ØÈ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¾è¼ÖÄê°÷¿ô
20¿Í
£¾è¼ÖÍ½Ìó
°Ê²¼¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµþµÞ¥Ð¥¹¼«Æ°±¿Å¾¡×¸ø¼°LINE¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Í½Ìó³«»ÏÆü
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°11»þ
¢£¼Â»ÜÂÎÀ©¡¦Ìò³ä
¢¨1 ¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ÎÎ¾Êý¤¬¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¢¨2 ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¤Æ¤Î±¿Å¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¢¨3 À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÂâÎóÁö¹Ôµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿BRT¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯3·î23ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÂâÎóÁö¹Ôµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿BRT¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SoftBank¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌ¾¾Î¡¢¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢1Âæ¤ÎÂç·¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¢¨1¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¢¨2¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÂâÎóÁö¹Ôµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°Ý»ý¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëµþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿¹ÔÂÎÀ©¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤ÎÁö¹Ô¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö²£¿Ü²ì¥ê¥µ¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯¡ÊYRP¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î»ö¶È½ê¡¦¸¦µæ½ê¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î¼ûÍ×¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤¬ÀìÍÑÆ»¤òÂâÎóÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¡¦ÂâÎóÁö¹ÔBRT¡×¢¨3¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼Â¾Ú
1¡¥Áö¹Ô¶è´Ö
¡ÖYRPÌîÈæ±Ø¡×¤È¡Ö²£¿Ü²ì¥ê¥µ¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¸÷¤ÎµÖ2ÈÖ¡Ë¡×¤ò·ë¤ÖÌó3km¤Î¶è´Ö¤ò±ýÉü¤ÇÁö¹Ô
2¡¥¼Â¾Ú´ü´Ö
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
3¡¥»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
Âç·¿¥Ð¥¹¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Ë²þÂ¤¤·¤¿µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹ÊÝÍ¤Î¡Ö¤¤¤¹¡¶¡¦¥¨¥ë¥¬¡×¡Ë1Âæ
4¡¥¼ç¤Ê¼Â¾ÚÆâÍÆ
¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
¥ì¥Ù¥ë4±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÌÌ¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤Ó²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
¥ì¥Ù¥ë4±¿¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿Áö¹Ô´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
ÂâÎóÁö¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
¾ÍèÅª¤ÊÂâÎóÁö¹Ô¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¼þÊÕ´Ä¶¤ª¤è¤ÓÁö¹Ô»þ¤Î²ÝÂê¤ÎÃê½Ð
5¡¥»î¾è²ñ
²£¿Ü²ì»ÔÌ±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¡Ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»î¾è²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¢¨1·î26Æü¤ª¤è¤Ó1·î27Æü¤ò½ü¤¯¡£
¡±¿¹Ô¥À¥¤¥ä
1Æü4ÊØ¡Ê¸áÁ°9»þ50Ê¬È¯¡¢¸áÁ°11»þ45Ê¬È¯¡¢¸á¸å2»þ5Ê¬È¯¡¢¸á¸å3»þ30Ê¬È¯¡Ë
¢¨Á´¤ÆYRPÌîÈæ±ØÈ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¾è¼ÖÄê°÷¿ô
20¿Í
£¾è¼ÖÍ½Ìó
°Ê²¼¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµþµÞ¥Ð¥¹¼«Æ°±¿Å¾¡×¸ø¼°LINE¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Í½Ìó³«»ÏÆü
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°11»þ
¢£¼Â»ÜÂÎÀ©¡¦Ìò³ä
¢¨1 ¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ÎÎ¾Êý¤¬¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¢¨2 ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¤Æ¤Î±¿Å¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¢¨3 À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÂâÎóÁö¹Ôµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿BRT¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯3·î23ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÂâÎóÁö¹Ôµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿BRT¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SoftBank¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌ¾¾Î¡¢¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£