株式会社エーワンベーカリーは、SNSで「パリパリで美味しい」と話題沸騰中の新感覚スイーツ、『クリスピークレープ』を、名谷グーテ限定で販売開始いたしました。





クリスピークレープ_1





【新食感スイーツの魅力】

名谷グーテがお届けするのは、従来のクレープの概念を覆す新食感のスイーツです。

〇驚きの「音」を奏でるパリパリ食感：生地の外側をカリッと香ばしく焼き上げ、まるで焼きたてのパイのような驚きのパリパリ感を実現しました。一口食べるたびに「パリッ」「サクッ」と心地よい音が響き渡ります。





〇待望の進化系クレープが名谷に登場：SNSを中心に「パリパリクレープ」「硬いクレープ」としてブームを巻き起こしているこの進化系スイーツ。名谷グーテ限定メニューとして、ついに地域の皆様へお届けします。





クリスピークレープ_2









【商品ラインナップ】

バターシュガー 480円(税込)

バターシュガー





シナモンシュガー480円(税込)

4種チーズ 480円(税込)

ゴマ塩 480円(税込)

いちご＆チョコ 880円(税込)

いちご＆チョコ





バナナ＆チョコ 840円(税込)

バナナ＆チョコ









【名谷グーテについて】

毎日焼き上げる香り豊かなパンを豊富に取り揃えております。焼き立てのパンは、お持ち帰り(テイクアウト)はもちろん、カフェスペースでコーヒー、紅茶などとともにお召し上がりいただくことも可能です。ランチや休憩など様々なシーンでご利用いただけます。

この度の『クリスピークレープ』の導入により、焼きたてのパンに加え、トレンドのスイーツまで楽しめる空間として、これまで以上に多くのお客様に新しい食体験と憩いの時間を提供してまいります。





クリスピークレープ_3









【店舗概要】

店舗名 ： 名谷グーテ

所在地 ： 〒654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-3-1 TeTe名谷 南ゾーン1階

営業時間： 8時～21時【2025/12/1より】日曜のみ8時～20時

URL ： https://a-1bakery.co.jp/shop/7083









【会社概要】

商号 ： 株式会社エーワンベーカリー

本社所在地 ： 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目4番12号

代表者 ： 代表取締役 楊井 雅生

創業 ： 1948年10月

設立 ： 1951年5月

事業内容 ： パン・洋菓子の製造・販売、イートインの営業

公式ホームページ： http://a-1bakery.co.jp