話題のeSportsカフェ「AIM池袋本店」ZOWIE ZONEにAIMchair導入！全国の試座スペースも拡大
「ZOWIE ZONE」に導入されたAIMchair（Black）
株式会社WILBY（東京・渋谷区 代表取締役：金子渉）が運営するオリジナルゲーミングチェア「AIMchair」は、この度人気のeSportsカフェ「AIM池袋本店」に導入されました。「AIMchair」は、同施設内に2025年5月30日に新設された「ZOWIE ZONE」でのみ体験いただけます。
eSPORTS CAFE AIM 池袋本店：https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/(https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/)
AIMchair：https://www.aim-chair.com/(https://www.aim-chair.com/)
■AIMchairを体験可能！「ZOWIE ZONE」とは？
日本初の「ZOWIE ZONE」
eSportsカフェ「AIM池袋本店」内の「ZOWIE ZONE」は、ZOWIEの高性能デバイスでゲームプレイが楽しめるスペシャルブース。
5つの座席全てでZOWIEの高性能ゲーミングモニター「XL2586X+」が設置されているほか、ゲーミングマウス・ゲーミングマウスパッドもZOWIEの製品で統一されています。
「ZOWIE ZONE」全席にAIMchairを導入
「AIMchair」はZOWIE製品でのゲーム体験をサポートする形で、「ZOWIE ZONE」内の全席に導入しています。友人やゲーム仲間と集まり、最高の環境と空間でゲームプレイを楽しんでいただけたらと思います。
なお、「ZOWIE ZONE」の利用には室料がかかります。詳細については「eSPORTS CAFE AIM 池袋本店」のホームページをご確認いただくか、店舗へお問い合わせお願いいたします。
住所：東京都豊島区東池袋１丁目43-6 D-BOX 地下1階
電話番号：03-5927-1202
アクセス：JR池袋駅東口より徒歩4分
HP：https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/
席数：オープン席×70席(内HighSpec席8席)／個室席×２部屋(１部屋PC５台)
⇒総席数72席
■全国15のビックカメラ・ソフマップ店舗でAIMchairを展示中！
また、AIMchairを試座いただける全国のビックカメラ・ソフマップの店舗が15店に増えました。
今回は関東近郊を中心に展示店舗を拡大しましたが、より多くの方の快適なゲームプレイ実現のため、引き続き展示店舗拡大に取り組んでまいります。
既存店舗
ビックカメラ 有楽町店(東京)
ビックカメラ ラゾーナ川崎店(神奈川)
ビックカメラ 名古屋駅西店(愛知)
ビックカメラ なんば店(大阪)
ソフマップ 神戸ハーバーランド店(兵庫)
ビックカメラ 岡山駅前店(岡山)
ビックカメラ 天神１号館(福岡)
追加店舗
ビックカメラ 藤沢店
ビックカメラ 新横浜店
ビックカメラ 水戸駅店
ビックカメラ 京王調布店
ビックカメラ 広島駅前店
ビックカメラ 立川店
■AIMchairとは
AIMchairは「ゲーミングチェアを再定義」することを目的に誕生した日本発のゲーミングチェアブランドです。ゲームプレイに必要な機能性、長時間プレイでも快適に過ごせるデザイン性と構造を採用しています。
AIMchairのコンセプトや機能性・デザイン性に関する詳細は過去のリリースをご覧ください。
現役FPSプレイヤーが開発。日本発のゲーミングチェアブランド「AIMchair（エイムチェア）」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000011707.html
■製品概要
製品名：AIMchair（エイムチェア）
販売サイト：https://www.aim-chair.com/
金額：49,800円（税込）
カラーバリエーション：ブラック・ホワイト・オールホワイト
本体寸法：幅65×奥行68×高さ113～123cm
座面高さ：43～53cm
重量：16.8kg
耐荷重：150kg
梱包寸法：72×38×64cm
リクライニング：最大123°まで、4段階調節
■株式会社WILBYについて
【会社概要】
社名：株式会社WILBY
所在地：渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山4F
代表取締役：金子 渉
事業内容：インターネットビジネスの企画・開発・運営／プロダクトの企画・開発・販売
HP：https://wilby.co.jp/
【お問い合わせ先】
株式会社WILBY AIMchair広報部門 担当：佐藤
プロジェクトのご相談・業務用販売・取材、その他に関してのお問い合わせもお待ちしております。
Email：aimchair@wilby.co.jp