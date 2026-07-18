トルコ・イスタンブールで、ビル7階から落下したネコを男性がとっさにパラソルで救った。ネコは飼い主が閉め忘れた窓から飛び降りたとみられるが、けがはなかった路上で天を仰ぐ人々トルコ・イスタンブール。店の防犯カメラに映っていたのは、人々が店先で天を仰ぐ様子。すると男性が慌てて店の奥へとダッシュした。戻ってきた男性が手にしていたのは、店で使っていた大型のパラソルだった。パラソルを広げて構えた次の瞬間、パラ