9日にチェコで起きたビル火災で、築70年ほどとみられる11階建てのビルが崩落する瞬間がカメラに捉えられた。約7万足の靴を保管黒い煙に包まれたビルが大きな音とともに崩れ落ちた。崩れる瞬間、近くで放水していた消防も大量のほこりに巻き込まれた。9日にチェコで起きたビル火災で崩れたのは老舗シューズブランドの倉庫で、約7万足の靴が保管されていた。建物は11階建てで、建設から少なくとも70年ほどがたっていたとみられる。ビ