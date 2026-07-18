カナダ・オンタリオ州で13日、山火事の真ん中で列車が停止する様子がカメラに捉えられた。窓の外に迫る炎が運転室から撮影されたが、運行会社は「乗務員は無事で避難済み」と発表した。運転室から撮影…窓の外に炎の壁目の前が炎の壁に囲まれていた。撮影した人物がいたのは、列車の運転室だ。撮影者：私たちがいる場所まで飲み込まれそうだ。ちょっと怖くなってきた。カナダ・オンタリオ州、山火事の真っただ中だ。現地の当局によ