¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¡×CANTERA ACADEMY 6·î¿·ÆÃ½¸¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò¸ø³«¡ª～¥µー¥Ù¥¤³èÍÑ¤«¤é¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÁÈ¿¥²þÁ±¤ò¥µ¥Ýー¥È～
ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://luf.co.jp/cantera-academy
2021Ç¯10·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¡ÖCANTERA¡Ê¥«¥ó¥Æ¥é¡ËACADEMY¡×¤Ï¡¢¿Í»ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç³Ø½¬¤·¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤²¤ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥³«È¯¤äºÎÍÑ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Î5Ê¬¤òÀ¸¤«¤»¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤ÎÄó¶¡¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÌó1500¿Í¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CANTERA ACADEMY¤ÏÅÐÏ¿¤«¤éÍøÍÑ¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼º£¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤«¡©～ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÆÅÀ²Ð¤¹¤ë6·î～
¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤â°ìÃÊÍî¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÄêÃåÂ¥¿Ê¤ä¹¹¤Ê¤ë³èÌö»Ù±ç¤Ø¤È´Ø¿´¤¬°Ü¤ë6·î¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°ÕÍß¤ÈÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤ë¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬²þ¤á¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»Üºö¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ð±ÄÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î½ÅÍ×À¤äÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
CANTERA ACADEMY¤Î¿·ÆÃ½¸¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÍý²ò¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢²¼È¾´ü¤ÎÁÈ¿¥ÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃ½¸¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÆÃÄ¹¡§Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇËÜ¼ÁÅª¤ÊÁÈ¿¥²þÁ±¤Ø
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ±°ì¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿Í¡×¤È¡Ö´Ä¶¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðÁÃÍýÏÀ¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ù¥¤¤ÎÀß·×¡¦³èÍÑË¡¡¢½¾¶È°÷¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¾úÀ®¤ä½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¶µ°é¤Î»ëÅÀ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤òÌÖÍå¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É½ÌÌÅª¤Ê»Üºö¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜ¼ÁÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡Û
- ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¿Í»ö´ÉÍý
- - ¿Íºà¤Î³èÌö¤È¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹
- - Âà¿¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
- - ·Ð±Ä¶¥ÁèÎÏ¤È¤Î´ØÏ¢À
- ¿Í»ö¤Î¥µー¥Ù¥¤³èÍÑ: ÁÈ¿¥¥µー¥Ù¥¤¤ÎÀß·×¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç
- ¼Ò°÷¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î°é¤ßÊý: MVV¿»Æ©¤äÁÈ¿¥³«È¯¤òÄÌ¤¸¤¿¼ÂÁ©¥¢¥×¥íー¥Á
- ¿Í»öÃ´Åö¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¶µ°é
- - ½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Î´ØÏ¢À
- - Æ³Æþ»öÎã
- ¿Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡Ê´ðÁÃ¡¦ÃÎ¼±ÊÔ¡¿¼«¼ÒÊ¬ÀÏÊÔ¡¿¼ÂÁ©ÊÔ¡Ë
- - ³µÇ°Íý²ò¤«¤éÂ¬Äê
- - ¶ñÂÎÅª¤Ê¸þ¾å»Üºö¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ÆÃ½¸¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®
CANTERA ACADEMY¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë¡Ö¼«¤éÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¥ã¥ê¥¢¡×ÆÃ½¸¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î¼«Î§Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ÆÃ½¸¡×¤È¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÆÃ½¸¡×¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÆÃ½¸¤òÊ»¤»¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÁÈ¿¥¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://luf.co.jp/cantera-academy
¡ÚCANTERA¡Ê¥«¥ó¥Æ¥é¡ËACADEMY 3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ´ë¶È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£CANTERA ACADEMY¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦²ñ°÷Æ±»Î¤Ï¡¢CANTERA¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¡¢´ë¶È´Ö¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆHR¥Ñー¥½¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼Ò¤´¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´ü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¼Ò¿Í»ö¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËµÄÏÀ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³Ø½¬¤Î¸ú²ÌÀ¤Î¹â¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êCANTERA ACADEMY¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¼ç³Ø½¬¤ÎÈÏ°Ï¤Ç´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨¤è¤¯À®Ä¹¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¤ò¼Â¸½CANTERA ACADEMY¤Ï¡¢À¤³¦203¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç100Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢AI¤Ç´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤éÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤â¡¢AI¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¢¤¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËºÇ¾®¤Î»þ´ÖÅê»ñ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í»öÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://luf.co.jp/cantera-academy
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ LUF¡Ê¥é¥Õ¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©106-0044 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-9-15
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÙÈø »Ê
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ 2022Ç¯7·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§ 2000Ëü±ß
HP¡§ https://luf.co.jp
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ÀÞ¸¶
TEL¡§03-6824-7996
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://luf.co.jp/contact