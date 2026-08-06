漫画家・桂正和、パンツ＆お尻のイラスト投稿でネット衝撃「この質感の出し方」「実写かと思いました」
大人気漫画『ウイングマン』『電影少女』『I’s』などで知られる漫画家・桂正和氏が6日、自身のXを更新し、お尻とパンツのイラストを投稿すると“こだわり”がネット上で話題になっている。
【画像】質感やばい！桂正和が描いたパンツ＆お尻のイラスト
定期的にイラストを投稿しているが、今回はスカートを下から覗くアングルで、お尻とパンツが丸見えの一部分を投稿。桂氏は「出来てたけど、ゴムのところが寂しかったので、足した」とパンツの一部分を加筆。
また、「こうやってクローズアップすると、ぼかし方が甘い所が、分かる。でも、まぁ、いいや。綺麗にスベスベすぎると、肌っぽくなくなるし」とし、「あと、ゴムの部分も、結構勢いで描いてます。一つ一つの三角を、丁寧に描いてたら、気が遠くなる作業だし、ちょとラフでも、そう見えたらいいんです」と伝えた。
こだわりの絵にネット上では「小学生の頃に見てお尻の素晴らしさに目覚めて今この歳でまた改めて気付かされる…先生の描くケツとパンツは最高です」「最高です。実写かと思いました」「この質感の出し方、本当に脱帽すぎます」「パンツとおしりとスカートとの気合の入り方が」「桂先生と言えば おしりとパンTのしわですから。こだわりを持って描いていただけるのならファンとしてはうれしい限りです」などと驚きの声があがっている。
桂正和は、1962年生まれ。1980年、『ツバサ』で第19回手塚賞佳作受賞。1981年、『週刊少年ジャンプ』にて『転校生はヘンソウセイ！？』でデビュー。『電影少女』や、『I”s』、『ZETMAN』など数多くのヒット作を生み出したほか、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』のキャラクター原案＆ヒーローデザインを務めるなど、漫画以外のジャンルでも活躍している。
【画像】質感やばい！桂正和が描いたパンツ＆お尻のイラスト
定期的にイラストを投稿しているが、今回はスカートを下から覗くアングルで、お尻とパンツが丸見えの一部分を投稿。桂氏は「出来てたけど、ゴムのところが寂しかったので、足した」とパンツの一部分を加筆。
こだわりの絵にネット上では「小学生の頃に見てお尻の素晴らしさに目覚めて今この歳でまた改めて気付かされる…先生の描くケツとパンツは最高です」「最高です。実写かと思いました」「この質感の出し方、本当に脱帽すぎます」「パンツとおしりとスカートとの気合の入り方が」「桂先生と言えば おしりとパンTのしわですから。こだわりを持って描いていただけるのならファンとしてはうれしい限りです」などと驚きの声があがっている。
桂正和は、1962年生まれ。1980年、『ツバサ』で第19回手塚賞佳作受賞。1981年、『週刊少年ジャンプ』にて『転校生はヘンソウセイ！？』でデビュー。『電影少女』や、『I”s』、『ZETMAN』など数多くのヒット作を生み出したほか、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』のキャラクター原案＆ヒーローデザインを務めるなど、漫画以外のジャンルでも活躍している。