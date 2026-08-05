「合意に達した」CL予選直前に急展開！W杯落選の日本代表MFがオランダ王者に電撃移籍へ！移籍金は最大31億円で「５年契約を結ぶ」
オランダで注目を浴びる日本代表MFがついにステップアップ移籍をするようだ。
蘭紙『Telegraaf』は現地８月４日、昨季のエールディビジを制した名門PSV が佐野航大の移籍でNECと合意と達したと報じた。移籍金は総額1700万ユーロ（約31億円）になる見込みだ。
「佐野航大は、メディカルチェックを条件として、NECからPSVへの移籍が決定した。NECに近い情報筋によると、この日本人MFは、オリンピアコスとのチャンピオンズリーグ（予選）の試合の数時間前に選手たちが宿泊していたホテルを出て、空港に向かっているとのことだ」
同紙は「関係者によると、佐野は水曜日にオランダに戻り、アイントホーフェンでメディカルチェックを受ける予定で、そこで５年契約を結ぶことになる。PSVはNECと合意に達し、佐野獲得のために約1500万ユーロを支払う予定で、さらにボーナスとして最大200万ユーロが加算される可能性がある」
22歳のMFは、今冬にも、PSVのライバルである強豪アヤックスからオファーがあったが、NECが拒否したため移籍が叶わなかった。
北中米W杯は落選したものの、次の日本代表を担う有望株の強豪加入が目前となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
蘭紙『Telegraaf』は現地８月４日、昨季のエールディビジを制した名門PSV が佐野航大の移籍でNECと合意と達したと報じた。移籍金は総額1700万ユーロ（約31億円）になる見込みだ。
「佐野航大は、メディカルチェックを条件として、NECからPSVへの移籍が決定した。NECに近い情報筋によると、この日本人MFは、オリンピアコスとのチャンピオンズリーグ（予選）の試合の数時間前に選手たちが宿泊していたホテルを出て、空港に向かっているとのことだ」
同紙は「関係者によると、佐野は水曜日にオランダに戻り、アイントホーフェンでメディカルチェックを受ける予定で、そこで５年契約を結ぶことになる。PSVはNECと合意に達し、佐野獲得のために約1500万ユーロを支払う予定で、さらにボーナスとして最大200万ユーロが加算される可能性がある」
22歳のMFは、今冬にも、PSVのライバルである強豪アヤックスからオファーがあったが、NECが拒否したため移籍が叶わなかった。
北中米W杯は落選したものの、次の日本代表を担う有望株の強豪加入が目前となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」