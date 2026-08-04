インフルエンサーとの1億円貢がせ騒動を乗り越え、昨年8月に結婚を発表した趣里と三山。翌月には子供も誕生した。ところが、彼は既婚女優と連日密会を重ね――。

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三山は「ちょっとエロいほうがいい」と…

韓国料理店がひしめき合う、東京・新宿区の大久保通り。7月12日の夜11時過ぎ、焼肉店の丸椅子に座った男女5人が、身振り手振りをまじえながら、各々熱弁を振るっていた。

「好きな人とは私、すぐ付き合いたい！」

ライトブルーのノースリーブワンピースを着こなした黒髪の女性が嬌声をあげると、対面に座るヴェルサーチのド派手なシャツの男性が、愛おしそうに女性に流し目を送る。

遡ること2時間前、彼らは東急歌舞伎町タワー6階の「THEATER MILANO-Za」で、ミュージカル『愛の不時着』の初日公演に臨んでいた。



2人が出演する『愛の不時着』（公式HPより）

2019年12月に韓国で放送された同名のドラマは、パラグライダー飛行中の事故で、北朝鮮に不時着した韓国の財閥令嬢ユン・セリと、朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョクの国境を越えたラブストーリー。この日本人キャスト版ミュージカルの主役に抜擢された男性こそ、俳優の三山凌輝（27）だ。そして公演後の打ち上げで終始場を回す三山の視線の先で、恋愛論を披露したのは、ヒロイン役の女優・花乃(かの)まりあ（33）である。

緊張感から解放された一行はアルコールを勢い良く呷(あお)り続けた。やがて話題は“役者論”へと移行する。

「恋愛の役は（相手役との）距離を縮めたほうがいい。でも、俺らは既婚者だから」

三山が花乃に話を向けると、彼女も微笑を浮かべた。さらに三山が畳み掛ける。

「稽古後でも（花乃と）1時間くらい話し合ったりもするし」

劇中には2度のキスシーンがある。三山が言う。

「ちょっとエロいほうがいい」

退店したのは、深夜2時半過ぎ。酩酊した様子の三山は、路上でステップを繰り出すと、くるりと身を翻し、主人公さながらに踊ってみせた。6歳年上の花乃は“年下の男の子”がはしゃぐ姿に目を細め、頬を赤らめるのだった。

国境を越え、愛を紡ぐ財閥令嬢と軍人を演じる花乃と三山。だが、彼らは舞台を離れたプライベートでも「既婚者」という“国境”を越えてしまっていた。

かつて人気ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のメンバーとして活動していた三山。俳優としての出世作は、24年のNHK朝ドラ『虎に翼』だ。主人公の弟役の好青年を演じ、多くの女性視聴者を虜にした。

水谷との話し合いの場で…

だが、彼には“裏の顔”があった。「週刊文春」は昨年、「『虎に翼』三山凌輝が“結婚詐欺”1億円を貢がせた」（25年5月1日・8日号）と題し、女性トラブルを詳報した。三山は22年12月、人気インフルエンサーでアパレル会社社長のRちゃんと婚約。だが婚約期間中、三山は彼女に総額1億円以上を貢がせていたのだ。その後、三山の浮気もあり、彼女にとって不本意な形で、24年2月に“婚約破棄”となった。

破局から数カ月後の24年夏、三山が知人主催の食事会で知り合ったのが女優の趣里（35）だ。20年以上続くドラマ『相棒』（テレビ朝日系）の主役を務める国民的俳優・水谷豊（74）を父に持ち、「キャンディーズ」の元メンバーで女優の伊藤蘭（71）を母に持つ芸能界随一のサラブレッドである。23年10月から放送のNHK朝ドラ『ブギウギ』でヒロインを務め、演技派女優として、確固たる地位を築いている。

ドラマ関係者が明かす。

「偶然の出会いでしたが、すぐに真剣交際に発展し、妊娠がわかった。実は、三山くんは文春報道以前にRちゃんとの婚約トラブルを趣里さんに説明し、彼女は『過去のことだから、心を改めてくれたらいい』と理解を示していました。報道後、三山くんは水谷さんとも話し合いの場を持っています。『今後問題は起こさない』と誓ったことで、一家は彼を家族として迎え入れることにしたそうです」

昨年5月、水谷に愛娘の交際相手の三山の印象を訊ねると、「週刊文春」にこうコメントを寄せた。

〈娘の人生ですから何事も自分で決めるべきだと思いますし、恋愛もしかり、相手がどなたであろうと娘の決めたことは尊重します。いろいろな経験をしながら豊かになって欲しいと願うことはしますが、親に出来ることは困った時の相談相手になる、それに尽きるのではないでしょうか〉

何とか騒動を乗り越え、8月29日には結婚を発表し、翌月には第一子の誕生を報告した三山。そして結婚以降、初めて俳優としてファンの前に立つことになったのが、舞台『愛の不時着』だった。

相手役の花乃は宝塚歌劇団出身の女優である。10年に入団し、14年に花組トップ娘役に就任。明日海りおとトップコンビを組み、人気を博した。

17年に退団すると、舞台を中心に芸能活動を継続。19年4月から6年間、情報番組『ZIP！』（日テレ系）のリポーターを務めるなど、活躍の場を広げた。

「21年6月に一般男性と結婚。24年7月4日には、第一子となる男児の出産を発表しました。以来、仕事の時は子供を保育園に預けるなどし、超売れっ子女優として舞台を中心に活躍しています」（芸能記者）

「三山さんの行動があまりに目に余るので…」

共に熱狂的ファンを持つ三山と花乃。舞台は7月12日から東京公演がスタートし、31日からは大阪公演も控えている。

舞台の宣伝も兼ねて2人が出演したのが、7月11日に配信された『突然ですが占ってもいいですか？TVer特別編』だ。終始、三山と花乃の仲の良さが伝わってくる番組で、後半には三山が家族関係にも言及。趣里は「一番近くで理解してくれる人」だと語り、水谷に「早く相棒にさせてください」と語ったエピソードも披露した。番組終盤には占い師が、趣里を「大切にしないとバチが当たります」と忠告。スタッフが「大丈夫そうですか？」と聞き、三山が真顔で「大丈夫ですよ‼」と言って笑いが起きる一幕もあった。しかし――。

趣里を知るテレビ関係者が明かす。

「彼女は夫婦関係に悩んでいるように見えます。特に大きいのが子育てです。趣里さんは子育てをほとんどしない夫に対し、悩んでいるのです。朝帰りは日常茶飯事で、仕事で家族と長期間離れていても『子供の写真を送って』と求めることはないようで、彼女は『子供に興味がないのかも』とこぼしていたこともある」

子育てをしながら、ドラマに映画に舞台にと多忙を極める趣里。この6月以降、主演を務める、7月スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）の撮影も開始した。

「その間、趣里さんは、三山さんと住む都心の高層マンションを離れ、子供を連れて、水谷と伊藤の暮らす実家に滞在。そこから撮影現場に向かう日々を送っていました」（同前）

そんな時に始まったのが、『愛の不時着』だった。

「三山さんの行動があまりに目に余るので、今回、事実をお話しします」

匿名を条件にそう語るのは、ある舞台関係者だ。〈続く〉

〈三山凌輝が妻・趣里との「キス・濡れ場禁止ルール」を破って既婚の元宝塚女優・花乃まりあと連日密会《直撃後にもホテルへ…》〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 週刊文春2026年7月30日号）