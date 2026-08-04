詐欺容疑の日本人アイドル練習生、韓国で書類送検　デビュー2カ月前に失踪

韓国で日本人練習生が書類送検された。

複数の韓国メディアは8月4日、ソウル永登浦警察署が詐欺容疑を受けている日本人練習生A氏を、7月29日に在宅のまま送致したと報じた。

【写真】NewJeansデビュー目前に突然“切られた”日本人

A氏は、6人組男性グループのメンバーとしてデビューを2カ月後に控えていた2025年12月、「信頼関係が崩壊した」という言葉だけを残して突然姿を消したという。

その後、ソウル永登浦警察署は今年5月、詐欺の疑いでA氏に出国停止措置を取っていた。

同グループはA氏を除いた5人体制でデビュー。しかし、A氏がすでに別の芸能事務所に所属しながら“二重契約”を結んでいたことが後になって判明し、所属事務所は法的対応に踏み切った。

事務所側は、「A氏は以前所属していた事務所でも、突然連絡を絶って姿を消していたことが確認された」とし、「韓国の事務所と契約して多額の投資を受けた後、活動を開始する時期になると日本へ逃げるという行為を繰り返してきた」と主張。A氏を詐欺の疑いで警察に告訴した。

また、所属事務所はA氏のデビューに向け、トレーニング費用、楽曲・振付制作費、レコーディング費用、ミュージックビデオ撮影費用、食費、寮の家賃など、過去4カ月間で5743万ウォン（約610万円）を費やしたと明らかにしている。