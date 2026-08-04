妻に“結婚30周年記念”に「新幹線の完全個室での旅行」を提案したら「2人で4万円のグリーン車で十分」と言われました…新しい「Supreme Class」ですし、記念に払う価値はありますよね？

東海道新幹線の「Supreme Class」とは？

結婚 30周年という節目を迎え旅行を計画する場合、せっかくなら「移動時間も特別な思い出にしたい」と考える人もいるでしょう。 2026年10月から東海道・山陽 新幹線 に導入される「 Supreme Class （スプリームクラス ）」は、完全個室で移動できる新しいサービスとして注目されています。しかし、「追加料金を払うだけの価値はあるのか」と迷う人もいるかもしれません。 本記事では、 結婚 30周年を迎える夫婦が東京～新大阪を旅行するケースを例に、料金や設備、快適性を比較し、どのような人に向いているのかを解説します。

2026年10月から導入されるSupreme Classは、東海道・山陽新幹線で導入される最上級クラスの完全個室（Cabin）です。

1編成に設置されるのは2室で、1人用の個室と、2人でも利用できる広めの個室が用意されています。室内には大型リクライニングシートのほか、専用Wi-Fi、個別に調整できる照明や空調などが備えられ、周囲を気にせず過ごせる空間です。

また、ウェルカムドリンクと菓子が提供されるほか、モバイルオーダーで沿線特産品などの飲食物を注文できるサービスも用意されています。JR東海は、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた新しい移動空間と位置付けています。



東京～新大阪なら完全個室とグリーン車はどれくらい違う？

料金だけでなく、快適性も比較すると違いが分かりやすくなります。東京～新大阪間（通常期・スマートEX予約）の2名分の料金は、次のとおりです。

・Supreme Class（2人利用可）：7万4410円（Supreme Class：6万790円+同乗者分乗車券・特急券自由席：1万3620円）

参考として、グリーン車を2人で利用した場合の料金は3万8200円であり、夫婦で2人用個室を利用した場合との差額は、約3万6000円です。



快適性やプライバシーは完全個室が上回る

グリーン車との料金差は、移動時間の質やプライバシー、提供されるサービスなどに対する対価と考えられます。

グリーン車は、普通車よりも座席の間隔が広く、リクライニング機能も充実しており、快適に過ごせます。ただし、ほかの乗客と同じ車内空間を利用するため、周囲の会話や物音、視線が気になる場面もあるでしょう。

一方、Supreme Classは完全個室であるため、夫婦だけのプライベートな空間で移動できます。周囲を気にせず会話を楽しめるほか、読書や仕事、休憩する際も自分たちのペースで過ごせるのが特徴です。

また、専用Wi-Fiや個別に調整できる照明・空調、ウェルカムサービスやモバイルオーダーなど、より上質な時間を演出する設備やサービスも用意されています。



追加料金を払う価値があるのはどんな人？

料金だけを見ると高額に感じますが、利用目的によって異なります。

例えば、結婚30周年や還暦祝い、両親へのプレゼント旅行など、一生に何度もないイベントであれば、移動そのものが旅行の思い出になります。

東京～新大阪間の所要時間は約2時間30分です。その時間を夫婦だけでゆっくり過ごせることに価値を感じる人なら、追加料金は「思い出への投資」と考えることもできるでしょう。



観光や食事を重視するならグリーン車でも十分

一方、「移動はあくまで目的地へ行く手段」と考える人であれば、グリーン車で十分満足できるでしょう。

差額の約3万6000円があれば、ホテルをワンランク上の部屋に変更したり、高級レストランで食事を楽しんだりすることも可能です。

限られた旅行予算をどこに配分するかは、家族の価値観によって異なります。「特別な体験」にお金を使いたいのか、「旅行全体の満足度」を高めたいのかを考えて選ぶとよいでしょう。



まとめ

東海道新幹線のSupreme Classは、完全個室という新しい価値を提供するサービスです。グリーン車より高額になりますが、プライバシーや静かな空間、特別感を重視する人にとっては、その差額に見合う満足感を得られる可能性があります。

一方、移動よりも観光や食事に予算を回したい場合は、グリーン車でも快適な旅が楽しめるでしょう。大切なのは「どちらがお得か」ではなく、「何にお金を使うと自分たちの満足度が高まるか」という視点です。

「移動時間そのものを思い出にしたい」という夫婦にはSupreme Class Cabin、「旅行先での体験を充実させたい」という夫婦にはグリーン車というように、旅行で重視するポイントに合わせて選ぶことが満足度の高い旅につながるでしょう。



出典

東海旅客鉄道株式会社 Supreme Class

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー