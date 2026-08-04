『パンどろぼう』メインPV公開で追加キャストに諏訪部順一、豊崎愛生 OP主題歌も解禁【コメントあり】
キャラ大集合のメインビジュアルも同時公開
10月からNHK Eテレにて放送されるテレビアニメ『パンどろぼう』のメインPV第1弾とメインビジュアル第1弾が公開された。あわせて、パンやのおじさん役を諏訪部順一、にせパンどろぼう役を豊崎愛生が演じ、オープニング主題歌はパンどろぼう役の朝井彩加とパンやのおじさん役の諏訪部が歌唱する「パンどろぼうのうた」（作詞：柴田ケイコとパンだぼーい 作編曲：パンだぼーい）となることが発表された。
【動画】新キャラの声＆OP主題歌の音源も初披露！『パンどろぼう』メインPV第1弾
メインPV第1弾では、オープニング主題歌「パンどろぼうのうた」の音源のほか、パンやのおじさんとにせパンどろぼうのキャラクターボイスが初披露された。
メインビジュアル第1弾では、せかいいちおいしいパンを探しもとめるパンどろぼうをはじめ、個性豊かなキャラクターたちが大集合。パンどろぼうは大好きなパンを抱えながら、喜びいっぱいに大ジャンプ。パンやのおじさんが、たくさんのパンが詰まったプレゼントボックスを抱えて優しい笑顔で見守っている。
さらに、あやしいロールパン・にせパンどろぼうも描かれ、まるでアニメ化を祝うパーティーが開かれているかのような華やかな雰囲気。パンへのあふれる愛情と、ワクワクする楽しさがぎゅっと詰め込まれたビジュアルに仕上がった。
本作は、シリーズ累計600万部を突破した柴田ケイコ氏による絵本が原作。シュールでおちゃめなキャラクターたちが人気を集め、幅広い世代に愛されている。主人公・パンどろぼう役には朝井彩加、エンディング主題歌アーティストには、きゃりーぱみゅぱみゅの参加も決定している。
■追加キャストコメント
▼パンやのおじさん役：諏訪部順一
今からかれこれ6年ほど前。人気と話題で手に取ってみた『パンどろぼう』の絵本。ページをめくってみたところ、ドドーンと登場した「ま◯い」に度肝を抜かれ、すっかり虜（とりこ）に。
いつかアニメ化するはずと網を張り、虎視眈々（こしたんたん）と狙い続けていたのですが…ついにその時が！オーディションにサササッと紛れ込むことに無事成功し、パンやのおじさんを任せていただけることとなりました。多くの皆さまにおいしくご覧いただけるよう、心を込めて努めます。どうぞお楽しみに。ほほほ。
▼にせパンどろぼう役：豊崎愛生
だいすきなパンどろぼうの世界に、にせパンどろぼうとして飛び込むことができるなんて、とってもうれしいです！ずっと前から、おうちにはパンどろぼうの絵本がありましたし、キッチンでいちばん使っているタオルも、パンどろぼうが描かれたものです。
気づけば、日常のいろんなところにパンどろぼうたちはいて、すでにわたしと一緒に生活をしてくれていたのです！アニメになって動きだしたパンどろぼうは、いとしさがさらに増して、とてもかわいらしいです。にせパンどろぼうも、たくさんの人に愛されるように、元気いっぱい楽しく演じさせてもらいます！
10月からNHK Eテレにて放送されるテレビアニメ『パンどろぼう』のメインPV第1弾とメインビジュアル第1弾が公開された。あわせて、パンやのおじさん役を諏訪部順一、にせパンどろぼう役を豊崎愛生が演じ、オープニング主題歌はパンどろぼう役の朝井彩加とパンやのおじさん役の諏訪部が歌唱する「パンどろぼうのうた」（作詞：柴田ケイコとパンだぼーい 作編曲：パンだぼーい）となることが発表された。
メインPV第1弾では、オープニング主題歌「パンどろぼうのうた」の音源のほか、パンやのおじさんとにせパンどろぼうのキャラクターボイスが初披露された。
メインビジュアル第1弾では、せかいいちおいしいパンを探しもとめるパンどろぼうをはじめ、個性豊かなキャラクターたちが大集合。パンどろぼうは大好きなパンを抱えながら、喜びいっぱいに大ジャンプ。パンやのおじさんが、たくさんのパンが詰まったプレゼントボックスを抱えて優しい笑顔で見守っている。
さらに、あやしいロールパン・にせパンどろぼうも描かれ、まるでアニメ化を祝うパーティーが開かれているかのような華やかな雰囲気。パンへのあふれる愛情と、ワクワクする楽しさがぎゅっと詰め込まれたビジュアルに仕上がった。
本作は、シリーズ累計600万部を突破した柴田ケイコ氏による絵本が原作。シュールでおちゃめなキャラクターたちが人気を集め、幅広い世代に愛されている。主人公・パンどろぼう役には朝井彩加、エンディング主題歌アーティストには、きゃりーぱみゅぱみゅの参加も決定している。
■追加キャストコメント
▼パンやのおじさん役：諏訪部順一
今からかれこれ6年ほど前。人気と話題で手に取ってみた『パンどろぼう』の絵本。ページをめくってみたところ、ドドーンと登場した「ま◯い」に度肝を抜かれ、すっかり虜（とりこ）に。
いつかアニメ化するはずと網を張り、虎視眈々（こしたんたん）と狙い続けていたのですが…ついにその時が！オーディションにサササッと紛れ込むことに無事成功し、パンやのおじさんを任せていただけることとなりました。多くの皆さまにおいしくご覧いただけるよう、心を込めて努めます。どうぞお楽しみに。ほほほ。
▼にせパンどろぼう役：豊崎愛生
だいすきなパンどろぼうの世界に、にせパンどろぼうとして飛び込むことができるなんて、とってもうれしいです！ずっと前から、おうちにはパンどろぼうの絵本がありましたし、キッチンでいちばん使っているタオルも、パンどろぼうが描かれたものです。
気づけば、日常のいろんなところにパンどろぼうたちはいて、すでにわたしと一緒に生活をしてくれていたのです！アニメになって動きだしたパンどろぼうは、いとしさがさらに増して、とてもかわいらしいです。にせパンどろぼうも、たくさんの人に愛されるように、元気いっぱい楽しく演じさせてもらいます！
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