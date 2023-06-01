お店級の仕上がり！旬のフレッシュバジルをたっぷり使って『ジェノベーゼパスタ』を。

暑い暑ーーーい日々。麺が大活躍する季節ですね。さっぱりとしたそうめんや冷やし中華も◎ですが、夏が旬のハーブ・バジルをたっぷりまとわせた、スパゲティ ジェノベーゼはいかがでしょうか？ オリーブオイルやにんにく、松の実と合わせてなめらかなペースト状のソースに。ゆでたてのスパゲティをからめれば、ぶわっっっっと広がるバジルの香りだけで、それはそれは立派なごちそうに。 究極にシンプルだからこそ、バジルのさわやかな風味をぜいたくに堪能できますよ。ゆっくりと時間のある週末に、ぜひお楽しみください。

『スパゲティ ジェノベーゼ』のレシピ

材料（2人分）

〈ジェノベーゼソース〉

バジル……約40g（正味30g）

松の実……15g

にんにく……1/2かけ

オリーブオイル……70ml

塩……少々

こしょう……少々



スパゲティ……180g※

パルミジャーノ・レッジャーノ（または粉チーズ）……10g



※太さ1.6mmのものを使用。細めのほうがソースがからみやすい。



作り方

（1）

ジェノベーゼソースを作る。松の実は小さめのフライパンに入れ、中火で薄く色づくまでいる。

（2）

バジルは葉を摘み取って30gを用意し、洗って水けを拭く。にんにくはしんを取り除く。



（3）

すべての材料をハンドブレンダーの専用容器（またはボール）に入れる。

（4）

にんにくや松の実の粒がなくなるまでなめらかに撹拌する。

（5）

大きめの鍋に1.5リットルの湯を沸かして1％の塩（15g・分量外）を加え、スパゲティを袋の表示より1分ほど短くゆでる。ゆで汁大さじ3を取り分け、スパゲティをざるに上げて水けをきる。

（6）

パルミジャーノ・レッジャーノはチーズおろし器などですりおろす。

（7）

ボールに（5）で取り分けたゆで汁、スパゲティ、（4）のジェノベーゼソース、（6）を入れてよく混ぜ、味をみてたりなければ塩少々（分量外）でととのえる。

盛りつけるときは、トングでスパゲティを適量とり、器のほうをぐるりと回すようにすると、お店のような美しい見た目になりますよ！



吉田 愛ヨシダ アイ 料理家 料理研究家のアシスタントや東京、京都での日本料理店勤務を経て独立。和食を中心に、本格的なものから家庭で作りやすいものまで幅広く提案している。唎酒師の資格を持ち、お酒に合うおつまみのレシピも得意。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年 8/2号より）

