お店級の仕上がり！旬のフレッシュバジルをたっぷり使って『ジェノベーゼパスタ』を。
暑い暑ーーーい日々。麺が大活躍する季節ですね。さっぱりとしたそうめんや冷やし中華も◎ですが、夏が旬のハーブ・バジルをたっぷりまとわせた、スパゲティ ジェノベーゼはいかがでしょうか？ オリーブオイルやにんにく、松の実と合わせてなめらかなペースト状のソースに。ゆでたてのスパゲティをからめれば、ぶわっっっっと広がるバジルの香りだけで、それはそれは立派なごちそうに。 究極にシンプルだからこそ、バジルのさわやかな風味をぜいたくに堪能できますよ。ゆっくりと時間のある週末に、ぜひお楽しみください。
『スパゲティ ジェノベーゼ』のレシピ
材料（2人分）
〈ジェノベーゼソース〉
バジル……約40g（正味30g）
松の実……15g
にんにく……1/2かけ
オリーブオイル……70ml
塩……少々
こしょう……少々
スパゲティ……180g※
パルミジャーノ・レッジャーノ（または粉チーズ）……10g
※太さ1.6mmのものを使用。細めのほうがソースがからみやすい。
作り方
（1）
ジェノベーゼソースを作る。松の実は小さめのフライパンに入れ、中火で薄く色づくまでいる。
（2）
バジルは葉を摘み取って30gを用意し、洗って水けを拭く。にんにくはしんを取り除く。
（3）
すべての材料をハンドブレンダーの専用容器（またはボール）に入れる。
（4）
にんにくや松の実の粒がなくなるまでなめらかに撹拌する。
（5）
大きめの鍋に1.5リットルの湯を沸かして1％の塩（15g・分量外）を加え、スパゲティを袋の表示より1分ほど短くゆでる。ゆで汁大さじ3を取り分け、スパゲティをざるに上げて水けをきる。
（6）
パルミジャーノ・レッジャーノはチーズおろし器などですりおろす。
（7）
ボールに（5）で取り分けたゆで汁、スパゲティ、（4）のジェノベーゼソース、（6）を入れてよく混ぜ、味をみてたりなければ塩少々（分量外）でととのえる。
盛りつけるときは、トングでスパゲティを適量とり、器のほうをぐるりと回すようにすると、お店のような美しい見た目になりますよ！
（『オレンジページ』2026年 8/2号より）