米スポーツ局「ESPN」が豪華な5人の画像を公開

ドジャースは1日（日本時間2日）、タイガースからタリク・スクーバル投手をトレードで獲得したと報じられた。米スポーツ局「ESPN」はその直後、ドジャースに誕生する超強力な先発ローテーションの“画像”を公開。日米ファンから物議を醸している。

同局は公式X（旧ツイッター）を更新し、「タリク・スクーバルをトレードで獲得したあと、ポストシーズンでドジャースはこのローテーションで挑むかもしれない」と綴り、「ショウヘイ・オオタニ、タイラー・グラスノー、ブレイク・スネル、ヨシノブ・ヤマモト、タリク・スクーバル」と超豪華メンバーが“集結”した1枚を投稿した。

スクーバルは2年連続でサイ・ヤング賞に輝き、スネルも2度受賞。山本は昨季投票3位に入っている。剛腕グラスノーに、故障中ながらもマウンドに上がれば打者を圧倒する大谷。エメ・シーハンや佐々木朗希ら実力者が溢れる事態だ。

米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、この5人の契約総額は約14億7556万2500ドル（約2329億円）に上る。大谷の10年7億ドル（約1105億円）を筆頭に、山本の12年3億2500万ドル（約513億円）など、各投手が巨額の契約を結んでいる。1998年から2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ3連覇を目指し、他を圧倒する補強を推し進めている。

他球団の脅威となる陣容に、SNS上のファンからは「このローテは不公平」「ポストシーズンのローテが更に脅威になった」「これでドジャースがワールドシリーズを制覇できなければ恥だ」「野球を観る意義を失う」「インクレディブル」「ドジャースはアストロズ級の嫌われ者になりつつある」「敵からしたらこれは悪の帝国」「だからMLBはあまり観る気になれない」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）