カブスは３１日（日本時間１日）のヤンキース戦に０―２で零封負け。先発した今永は７回途中まで４安打に封じる好投を見せたが、打線からの援護がなく２本の本塁打が命取りとなり、９敗目（７勝）を喫した。

１７連戦中のチームはこの日が８連戦目。鈴木誠也外野手（３１）は休養となり、途中出場することなく次戦以降に備える形となった。今季は９３試合に出場して打率２割７分、１８本塁打、６０打点。シーズン終了とともに５年契約が満了となり、去就が注目される選手の一人となっている。８月３日（同４日）が期限となるトレード候補にも取りざたされてきたが、この日、米全国紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」の敏腕記者、ボブ・ナイチンゲール氏が伝えた内容が反発も呼んでいる。

同氏は「カブスは先発投手の獲得に向けて積極的に動いている」とし、スクバル（タイガース）やホームズ（メッツ）、レイ（ジャイアンツ）、そしてエマーソン・ハンコック投手（２７＝マリナーズ）の実名を挙げた上で「各球団と交渉している」と報じた。そして「ハンコックは間違いなく市場で最も注目される若手先発投手で、各球団は彼を獲得できる可能性に胸を躍らせている。各球団はカブスが外野手の鈴木誠也、さらに内野手のマット・ショーをトレードに含めれば、彼を獲得する最大のチャンスを得られると考えている」とも伝えた。

今季のハンコックは２０試合に先発して６勝５敗、防御率３・２６の成績。鈴木をトレードで放出すれば右腕を獲得できるとの見解を示したわけだが、米メディア「ＳＰＯＲＴＳ ＭＯＣＫＥＲＹ」は「チームで２番目に優れた打者をトレードに出すわけがないだろう」「まったくもってばかげている」と即座に反発した。また「鈴木はトレード拒否権を持っている。勝ち越しているシカゴのチームから勝率５割以下のチームに移籍したいと思う理由がどこにあるのか？」とデタラメ扱いした。

鈴木のあずかり知らぬところで自分の名前がトレード市場に挙がり、打ち消されるのも強打者だからこそ。場外戦が勃発しようが本人はグラウンド内の戦いに集中する。