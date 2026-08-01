「今の日本の若者はすごく不幸」高須幹弥が警鐘を鳴らす美容整形の低年齢化
高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【小学生】美容整形の低年齢化について【中学生】」と題した動画を公開した。小学生にまで及ぶ美容整形の低年齢化について、社会的背景や業界の構造を指摘し、過度な外見至上主義（ルッキズム）に苦言を呈した。
高須氏は冒頭、電車やSNSで未成年向けの整形広告が増加している現状に触れ、「今や日本はすでに整形大国になっている」と指摘。かつては親からもらった体にメスを入れることに強い抵抗があったが、現在ではピアスを開ける感覚で整形が「市民権を得てしまった」と語る。また、親自身が整形を経験していることで子供への施術に抵抗がないケースや、逆に子供の容姿を否定して無理やり整形させようとする親の存在など、親世代の意識の変化も要因だと分析した。
さらに低年齢化を後押しする背景として、SNSや加工アプリの普及を挙げる。「高画質のスマホで加工した顔と現実の自分を比較し、劣等感を持ってしまう」と現代ならではの苦悩を指摘。加えて、インフルエンサーが整形を公表してビジネス化している現状が、若者の整形願望を加速させていると語った。
また、美容クリニック業界の構造的な問題にも言及する。他科からの転科などで美容外科医が急増し、過当競争が起きているという。倒産するクリニックも出る中で、生き残るために「子供の整形」といった新たな需要を開拓せざるを得ない事情があると説明。「需要が増えるよりも、供給が増える方が多いから患者の取り合いになっている」と、業界のいびつな現状を明かした。
高須氏は、未成年の骨格形成に影響を及ぼすような不適切な施術を行う一部のクリニックに警鐘を鳴らす。最後には「外見至上主義がものすごく強くなってしまって、今の日本の若者はすごく不幸だと思う」と嘆き、外見だけでなく知識や思考力といった内面を磨くことの重要性を強く訴えかけた。
高須氏は冒頭、電車やSNSで未成年向けの整形広告が増加している現状に触れ、「今や日本はすでに整形大国になっている」と指摘。かつては親からもらった体にメスを入れることに強い抵抗があったが、現在ではピアスを開ける感覚で整形が「市民権を得てしまった」と語る。また、親自身が整形を経験していることで子供への施術に抵抗がないケースや、逆に子供の容姿を否定して無理やり整形させようとする親の存在など、親世代の意識の変化も要因だと分析した。
さらに低年齢化を後押しする背景として、SNSや加工アプリの普及を挙げる。「高画質のスマホで加工した顔と現実の自分を比較し、劣等感を持ってしまう」と現代ならではの苦悩を指摘。加えて、インフルエンサーが整形を公表してビジネス化している現状が、若者の整形願望を加速させていると語った。
また、美容クリニック業界の構造的な問題にも言及する。他科からの転科などで美容外科医が急増し、過当競争が起きているという。倒産するクリニックも出る中で、生き残るために「子供の整形」といった新たな需要を開拓せざるを得ない事情があると説明。「需要が増えるよりも、供給が増える方が多いから患者の取り合いになっている」と、業界のいびつな現状を明かした。
高須氏は、未成年の骨格形成に影響を及ぼすような不適切な施術を行う一部のクリニックに警鐘を鳴らす。最後には「外見至上主義がものすごく強くなってしまって、今の日本の若者はすごく不幸だと思う」と嘆き、外見だけでなく知識や思考力といった内面を磨くことの重要性を強く訴えかけた。
YouTubeの動画内容
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