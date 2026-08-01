米クラブが衝撃の発表

アメリカ女子プロリーグ、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のエンジェル・シティFCは現地時間7月30日、MF遠藤純が右膝前十字靭帯断裂の負傷により、シーズン終了負傷者リスト入りしたことを発表した。

2度の女子W杯や東京五輪出場の実績を誇り、なでしこジャパンでも主力選手として活躍してきた遠藤だが、2024年に左膝の前十字靭帯断裂による長期離脱があり、パリ五輪出場は叶わなかった。

大怪我を乗り越えた遠藤だったが、現地時間7月11日に行われたサンディエゴ・ウェーブとの試合で負傷交代。診断の結果、右膝前十字靭帯の断裂が判明し、今シーズン中の復帰は絶望的となった。来年にはなでしこジャパンも出場するブラジル女子W杯も控えるが、こちらの出場に向けても見通しはかなり厳しくなってきた。

遠藤は31日に自身のインスタグラムを更新し、「リリースにもある通り…私は2回目の前十字靭帯断裂をしました。今は自分の気持ちを言葉にするのが本当に難しいのでもう少し時間が経ってから話したいと思います。メッセージをくれたり、支えてくれる皆さん、本当にありがとうございます。皆さんの愛とサポートに心から感謝しています」と現在の心境を綴った。

26歳のなでしこを襲った再びの悲劇にファンも落胆。SNSでは「悲しいな」「言葉が出ない」「嘘だろ…」「本当に心が痛い」といったコメント、「強くなって帰ってきてください」「日本のファンもピッチでプレーする姿を待ってます！」といったエールが続々と寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）