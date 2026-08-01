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バレーVNL準決勝、石川祐希の首の状態を抱えたまま日本が米国と激突

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • バレーボール男子VNL準決勝で日本が米国と対戦することになった
  • 主将の石川祐希が首の問題を抱えており、コンディション面に不安がある
  • 米国との通算成績は大きく負け越しており、決勝進出へ正念場を迎える
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