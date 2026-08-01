タレントのすみれ（36）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントのアンミカ（54）と歌手のCrystal Kay（クリスタル・ケイ／40）とクロアチアでの“サマーバカンス”を満喫する様子を披露した。【写真】「皆んなスタイル良すぎ」ハイテンションな“水着ショット”を披露したすみれ＆アンミカ＆クリスタル・ケイすみれは「最高すぎる夏のファミリートリップ 本当に楽しかった&幸せだった」とつづり、水色の紐ビキ