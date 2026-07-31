熊本の地震から3日がたち、福岡と佐賀では支援の動きが進んでいます。 支援物資の専用窓口が設置されたのは、福岡市役所の1階ロビーです。福岡市で受け入れる支援物資は、現在、被災地で不足している「汗拭きシート」、ゼリー飲料などの「栄養補助食品」、手でたたくと冷える「瞬間冷却パック」の3品目に限定しています。未開封で賞味期限内のみです。■小学生「ゼリーとかを持ってきました。家が壊