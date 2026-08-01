現役時代にイングランド1部プレミアリーグのチェルシーなどで活躍した元ブラジル代表オスカル氏が、元チームメイトのジョン・オビ・ミケル氏のポッドキャストに出演。

中国の上海上港でプレーしていた当時の巨額年俸には手をつけず生活していたと明かした。

オスカルは2012年に母国のインテルナシオナルからチェルシーに加入し、プレミアリーグ優勝2回、リーグカップ、UEFAヨーロッパリーグを制した。英紙「ザ・サン」によると、オスカルは2017年に巨額契約によりチェルシーを離れて上海へ移籍し、チェルシーは当時のクラブ記録となる6000万ポンド（約131億円）のオファーを受け入れ、オスカルはチームと高額契約を結んだ。上海で税引き後、年俸約2000万ポンド（約43億7000万円）を受け取っていたとされ、サッカー界で最も高給取りの選手のひとりとなっていたという。

ポッドキャストに出演したオスカル氏は、中国での在籍期間中に1億5000万ポンド（約327億5000万円）前後を稼いだ可能性があるとされる生活について「給料は全額、別の口座に入れて、一度も手をつけなかった。僕と家族は試合ごとのボーナスで生活していたんだ。だって、それだけでもすでにものすごい額だったからね」と、実態を明かしていた。

オスカルは2024年に中国を離れ、古巣サンパウロへ復帰。その同じ年に心臓疾患を抱え、34歳で現役を引退した。ブラジル代表として48試合に出場し、14年には地元開催のワールドカップ（W杯）のブラジル代表チームにも選出されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）