グラビアアイドル・溝端葵(25)が27日、自身のインスタグラムを更新し、同じ事務所「seju」に所属する髙野真央(22)との2ショットを披露した。



【写真】たっぷり2バイ×2バイ グラドル2トップが魅惑のヘソ出し

「9月14日(月)発売『seju mania』sejuの魅力を深掘りする、新感覚のスタイルブックが発売されます!」と“事務所総出”でのグラビア作品が角川春樹事務所から出版されることを伝えた。「撮り下ろしのソロカットに加えて、真央ちゃんとの『あおまお』撮影も とっても素敵に撮っていただいたので、ぜひ楽しみにしていてください!」とウキウキで伝えた。「さらに、インタビューや対談など読み応えもたっぷり。私について色々知れちゃいます」とアピールした。



インスタにはデコルテ全開のグレーのリブニットを着た溝端、白の肩出しシャツを着た髙野の2ショットを掲載した。斜め横からのショットでは2人の凹凸のある美スタイルがくっきり。2人ともヘソ出しで、これでもかとばかりにくびれを披露。ともにサングラスを頭に乗せた“双子コーデ”の笑顔で、仲良しぶりも見せている。



溝端は7月17日に1st写真集「あおいままで。」（集英社）を、髙野は同29日に1st写真集「まおのこと、」（講談社）を発売したばかり。ともに「T」なバックショットを披露するなど、挑戦的で挑発的な姿を見せている。



（よろず～ニュース編集部）