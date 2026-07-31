高スペック不要で20代女性とも出会える！30代以上の男性がマチアプで彼女を作るための服装＆髪型の極意
「出会いには、高い年収や若さといった特別なスペックが必要だ」――そんな諦めにも似た常識を軽やかに覆し、数多くの男性を結婚へと導いてきた人物がいる。恋愛や婚活にも長けている願望実現コンサルタントの有馬樹里氏だ。同氏は、正しい知識と少しの行動力さえあれば、この夏に素敵なパートナーに出会うことができると語る。
本連載では、年齢や恋愛経験の不足から出会いに悩む「大人の男性」に向け、同氏が実践してきた「この夏モテるための戦略」を徹底解説。マッチングアプリでの写真選びから、確実にデートへ繋げるメッセージのコツまで、恋愛に慣れてない方が一歩を踏み出すためのロードマップを余すところなくお届けする。全3回の第2回。
みんかぶプレミアム特集「この夏最強にモテるのは俺だ！」
なぜ「ダサいおじさん」に見えてしまうのか？陥りがちな外見の罠
せっかくメッセージでお相手と良い雰囲気になっても、初デートの待ち合わせ場所に現れた瞬間に女性から「あ、ちょっと違うかも…」と思われてしまっては、元も子もありません。
実は、出会いに悩む男性の多くが、服装や髪型に対して無頓着であったり、間違った思い込みをしてしまったりしています。女性から見て「ダサい」「清潔感がない」と感じられてしまうNGファッションには、以下のような共通点があります。
・大学生の頃に買っていた服をずっと着ている：「綺麗な状態だから」と何年も前の服を着続けている方がいますが、30代以上の体型や雰囲気には絶対に似合いません。
・とりあえずチェック柄やリュックを選んでしまう：服に興味がない男性ほど、柄物を着ればかっこよく見えると思い込み、チェック柄のシャツやリュックサック、派手な絵柄のTシャツを選びがちです。
・体型を隠そうとしてダボダボの服を着る：年齢とともにお腹が出てくると、体型を隠すために「オーバーサイズ」の服を選んでしまう男性が非常に多いです。
若い世代のオーバーサイズはおしゃれなファッションですが、大人の男性のオーバーサイズは単に「だらしなく、より太って見える」だけになってしまいます。初心者の方が下手に柄物やオーバーサイズに手を出すと、大変なことになってしまうのです。
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清潔感は「ジャストサイズ」で作る！ユニクロで完結する大人の勝負服
では、どのような服装を選べば良いのでしょうか？
結論から言うと、高価なハイブランドの服を買う必要は一切ありません。ファストファッションの代表格である「ユニクロ」で十分に素敵な大人のコーディネートが完成します。
意識していただくポイントは、たったの2つです。
1つ目はシンプルで無地なものを選ぶことです。派手なチェック柄やワッペン、ロゴが入ったものは避け、白・黒・ネイビー・グレーなどのシンプルな色使いを意識しましょう。