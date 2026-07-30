イタリア監督を電撃辞任→高額年俸でサウジへ…61歳名将が明かした猛烈な後悔「最も大切な女性を失うようなものだった」
イタリア代表の監督に復帰したロベルト・マンチーニが過去の行動を悔い、謝罪した。英紙『The Gurdian』が会見での発言を伝えている。
現在61歳のイタリア人指揮官は、2018年にイタリア代表の指揮官に就任すると、2021年に開催されたEURO2020で53年ぶり２度目の優勝をもたらした。その後、W杯予選では敗退し、2022年のカタール大会出場を逃したが、イタリアサッカー連盟は続投を決定し、EURO2024での雪辱を目指した。
しかし、そのEURO2024の予選途中だった2023年夏、マンチーニは突如として辞任。連盟との衝突も騒がれたなか、直後に高額年俸でサウジアラビア代表の指揮を引き受けたことで、「金の亡者」と批判を浴びた。
再登板するマンチーニは３年前の辞任を振り返り、「本当に申し訳ない」と思いを明かした。
「人生で最も大切な女性を失うようなものだった。自分がすべきではなかった行動を取ってしまった。この３年間に起きた全ての出来事についても、心から申し訳なく思っている。代表チームを本来あるべき場所へと連れ戻せるよう尽力する」
第二次マンチーニ体制の初陣は、９月25日にローマで行なわれるUEFAネーションズリーグのベルギー戦だ。ファンからどのような反応が返ってくるか問われると、マンチーニはこう答えた。
「私を敵視する人もいるだろうと承知している。チームが十分に良いプレーを見せれば、人々が私を許してくれるかもしれないと願っている」
イタリア代表は北中米W杯予選でも敗れ、まさかの３大会連続でW杯出場を逃した。信じられない凋落ぶりだ。2021年にヨーロッパNo.１に導いた名将は決意を示した通り、アッズーリを「本来あるべき場所」へ戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在61歳のイタリア人指揮官は、2018年にイタリア代表の指揮官に就任すると、2021年に開催されたEURO2020で53年ぶり２度目の優勝をもたらした。その後、W杯予選では敗退し、2022年のカタール大会出場を逃したが、イタリアサッカー連盟は続投を決定し、EURO2024での雪辱を目指した。
しかし、そのEURO2024の予選途中だった2023年夏、マンチーニは突如として辞任。連盟との衝突も騒がれたなか、直後に高額年俸でサウジアラビア代表の指揮を引き受けたことで、「金の亡者」と批判を浴びた。
「人生で最も大切な女性を失うようなものだった。自分がすべきではなかった行動を取ってしまった。この３年間に起きた全ての出来事についても、心から申し訳なく思っている。代表チームを本来あるべき場所へと連れ戻せるよう尽力する」
第二次マンチーニ体制の初陣は、９月25日にローマで行なわれるUEFAネーションズリーグのベルギー戦だ。ファンからどのような反応が返ってくるか問われると、マンチーニはこう答えた。
「私を敵視する人もいるだろうと承知している。チームが十分に良いプレーを見せれば、人々が私を許してくれるかもしれないと願っている」
イタリア代表は北中米W杯予選でも敗れ、まさかの３大会連続でW杯出場を逃した。信じられない凋落ぶりだ。2021年にヨーロッパNo.１に導いた名将は決意を示した通り、アッズーリを「本来あるべき場所」へ戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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