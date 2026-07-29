四千頭身・後藤拓実『有吉の壁』でサプライズ結婚発表 相方2人も知らず呆然
お笑いトリオ・四千頭身の後藤拓実（29）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）に出演。番組内のネタ中に、結婚発表を行った。
【写真】「そっくり過ぎてびっくり」都築拓紀＆弟の2ショット
四千頭身、さや香、ゼロカランとのネタの流れで、新山から「結婚しぃや」と絡まれた後藤が「結婚しました！5月に。2人にも言ってなくて」とサラリと報告すると、相方2人も知らず、呆然とした表情。新山が「オレが最初に聞いたんかーい！」とずっこけると、後藤が「関西人、ひっくり返してやったで！」とコテを手に笑みを浮かべるも、肝心の有吉弘行からの判定は「バツ」だった。
ネタ後のトークで、有吉が「なんだよ、これ（笑）！」とツッコミ、相方2人も「僕らも知らないんです」と口にする中、後藤が改めて「結婚しました」と笑顔でコメント。新山が「結婚サプライズ発表ですよ！」と訴えるも、有吉の「バツ」判定は変わらず、わずか2分あまりの展開だった。ネタ後、有吉は「よく結婚したな、このタイミングで。偉い！」と呼びかけていた。
放送前、番組公式Xでは「有吉の壁 今夜7時！」と切り出し、「竜宮城スパホテル三日月さん全面協力 おもしろホテル三日月の人選手権」と紹介。「レギュラー放送終了まで残り5回！駆け込みで？今夜、誰かがネタ中に結婚発表。果たして誰？そしてサプライズ発表にまさかの展開が」と告知した。
結婚発表後にも、番組Xが更新され「四千頭身・後藤さんご結婚おめでとうございます！公私ともに伸びしろいっぱいの後藤さん、そして四千頭身の3人の今後を有吉の壁スタッフも引き続き応援させてください！」と祝福していた。
後藤は1997年2月6日生まれ、岩手県出身。都築拓紀、石橋遼大とともに、2016年に四千頭身を結成した。『ワタナベお笑いNo.1決定戦』では、2018年と16年に準優勝を果たしている。
『有吉の壁』では、今年に入ってから、1月にはインポッシブル・えいじ、3月にはもう中学生が結婚をサプライズ発表している。
【写真】「そっくり過ぎてびっくり」都築拓紀＆弟の2ショット
四千頭身、さや香、ゼロカランとのネタの流れで、新山から「結婚しぃや」と絡まれた後藤が「結婚しました！5月に。2人にも言ってなくて」とサラリと報告すると、相方2人も知らず、呆然とした表情。新山が「オレが最初に聞いたんかーい！」とずっこけると、後藤が「関西人、ひっくり返してやったで！」とコテを手に笑みを浮かべるも、肝心の有吉弘行からの判定は「バツ」だった。
放送前、番組公式Xでは「有吉の壁 今夜7時！」と切り出し、「竜宮城スパホテル三日月さん全面協力 おもしろホテル三日月の人選手権」と紹介。「レギュラー放送終了まで残り5回！駆け込みで？今夜、誰かがネタ中に結婚発表。果たして誰？そしてサプライズ発表にまさかの展開が」と告知した。
結婚発表後にも、番組Xが更新され「四千頭身・後藤さんご結婚おめでとうございます！公私ともに伸びしろいっぱいの後藤さん、そして四千頭身の3人の今後を有吉の壁スタッフも引き続き応援させてください！」と祝福していた。
後藤は1997年2月6日生まれ、岩手県出身。都築拓紀、石橋遼大とともに、2016年に四千頭身を結成した。『ワタナベお笑いNo.1決定戦』では、2018年と16年に準優勝を果たしている。
『有吉の壁』では、今年に入ってから、1月にはインポッシブル・えいじ、3月にはもう中学生が結婚をサプライズ発表している。