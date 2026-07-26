みなさんは漫画を読んで、「何となくためになったな」と感じたことはありますか？漫画は今や大人から子どもまで楽しめるコンテンツであり、知識を深めるために読む人も少なくありません。



【ランキング】漫画を読んで勉強になったこと、1位は？

「漫画を読んで勉強になったことに関する意識調査」では、全体の約98％が「漫画を読むと勉強になる」と回答。さらに勉強になる部分については、「歴史の知識」が1位となっています。



この調査は、2026年5月に、オンラインイラスト教室を運営する株式会社アタムが全国の男女500人を対象に行ったものです。



まず、「漫画を読んで勉強になると感じた経験があるか」という質問には、「よくある」が32.4％、「たまにある」が65.4％となっており、トータルで97.8％が「漫画は勉強になる」と回答しています。



この結果から、漫画は娯楽の枠組みを超え、知識を深められるコンテンツとして普及していることがわかります。



続いて、「漫画を読んで勉強になったことは？」という設問に対しては、「歴史の知識」が35.6％、「科学の知識」が20.2％となっており、漫画が知識の吸収に役立っていることがわかります。



それだけでなく、「人との関わり方」が15.2％、「物事の考え方」が15.0％を占めています。



このことから、漫画が学校の勉強だけでなく、幅広い教訓を得られるツールとして親しまれていると、同社は述べています。



＜1位・歴史の知識＞

・教科書の文字だけでは覚えにくかった歴史上の人物の人間関係や、大きな合戦の流れがスムーズに頭に入りました（20代・男性）

・歴史の学習漫画を読んで、歴史の流れや偉人の人生などをわかりやすく学べました。教科書だけでは知れなかった偉人の一面や逸話などを学べたので、歴史に興味を持つきっかけにもなり、歴史の勉強に積極的に取り組むようになりました（20代・女性）



歴史の漫画は、学習を目的とした作品からフィクションやファンタジー要素を取り入れた作品まで、幅広い種類があります。人間関係や人物の感情などを含めた物語として描かれることで歴史の流れが理解しやすくなったという声もありました。



＜2位・科学の知識＞

・漫画を読んで、身近な出来事にも科学的な仕組みがあることを知りました。実験や研究を重ねて新しい発見につなげる過程が興味深く、科学のおもしろさや考えることの大切さを学びました（20代・女性）

・体内での細胞の働きやサイエンス系は、漫画で学ぶとすんなり入ってきました！（30代・女性）



科学は苦手な人が多い分野です。



漫画であれば医療や科学など、難しい分野も図解などでわかりやすく解説されるので、知識がなくても自然と理解できます。



科学に親しむ入り口としても漫画は活用されています。



＜3位・人との関わり方＞

・普段の振る舞いや、人に対する接し方や考え方の指標になった。どういう立ち回りをしてうまく生きていくか、見本になったと感じたことがある（30代・男性）

・人とのコミュニケーションの取り方など。友情の作り方や家族愛についても、漫画だと感情移入しやすいです（40代・女性）



漫画ではハッピーエンドやバッドエンド、さまざまなドラマが描かれます。



主人公や仲間たちが悩んだり衝突したり、壁を乗り越えたりする姿を通して、現実でのコミュニケーションを学ぶ機会にもなるでしょう。



また、「漫画が勉強になると感じる理由」について尋ねたところ、「理解しやすい」が50.8％と、2位以下を大きく引き離しました。また、「記憶に残りやすい（22.2％）」、「読むハードルが低い（21.2％）」という意見も多く寄せられました。その他、「感情移入しやすい（10.2％）」や「何度でも読める（3.0％）などの意見もありました。

具体的には、以下のようなコメントが寄せられました。



＜1位・理解しやすい＞

・漫画のイラストと文章の組み合わせがわかりやすく、説明に対してイメージしやすい（20代・女性）

・文字だけだと自分の想像で補わなければならないが、絵があることによって想像がしやすく理解しやすい（30代・女性）



＜2位・記憶に残りやすい＞

・登場人物それぞれに強烈な個性があり、感情移入しながら読めるため、出来事が記憶に残りやすいと感じます（30代・男性）

・登場人物の感情や成長が描かれているので、知識だけでなく考え方まで印象に残りやすいからです（40代・男性）



＜3位・読むハードルが低い＞

・物語性があったり、好きなキャラクターが話しているからこそ、長文の説明も読みやすくなる（10代・女性）

・勉強の抵抗感を薄くしてくれるため、楽しく知識がつけられるし、モチベーションにもつながるから（30代・男性）



最後に、「500人が選んだ勉強になるおすすめ漫画ランキング」では、「はたらく細胞」が9.4％で1位、「Dr.STONE」が6.2％で2位、「キングダム」が4.2％で3位となっています。科学や医療など、難しい知識をわかりやすく学べる漫画が上位を占めています。



一方で、「ハイキュー！！（3.6％）」や「SLAM DUNK（3.2％）」などのスポーツ漫画もランクインしています。スポーツ漫画では努力や友情がドラマとともに描かれており、コミュニケーションが学べるツールとして親しまれていることがわかります。



【出典】

株式会社アタム