「凄まじい補強だ」「信じられない」“０円”で！日本人MFの加入に現地ファン熱狂！「CLレベル」「なんて素晴らしい選手を獲得したんだ」
プレミアリーグへ昇格したハルは現地７月24日、昨シーズン限りでスポルティングを退団したMF守田英正の獲得を発表した。契約期間は２年で、１年の延長オプションが付帯されている。
昨季はチャンピオンズリーグにベスト８進出に貢献するなど、ポルトガルの強豪スポルティングの主力として活躍し、日本代表の経験も豊富な31歳をフリーで獲得でき、ハルのサポーターは興奮。SNS上では、次のような声が上がった。
「CLレベルの選手」
「彼のプレーが待ちきれない」
「なんて素晴らしい選手を獲得したんだ」
「凄まじい補強だ」
「信じられない」
「よく来てくれた」
「日本人選手はいつも100点満点だ」
守田の新たな挑戦から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨季はチャンピオンズリーグにベスト８進出に貢献するなど、ポルトガルの強豪スポルティングの主力として活躍し、日本代表の経験も豊富な31歳をフリーで獲得でき、ハルのサポーターは興奮。SNS上では、次のような声が上がった。
「CLレベルの選手」
「彼のプレーが待ちきれない」
「なんて素晴らしい選手を獲得したんだ」
「凄まじい補強だ」
「信じられない」
「よく来てくれた」
「日本人選手はいつも100点満点だ」
守田の新たな挑戦から目が離せない。
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