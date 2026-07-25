◇大相撲名古屋場所14日目（2026年7月25日 IGアリーナ）

横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）が名古屋場所14日目の25日、休場した。「右内側側副じん帯損傷、右ハムストリング損傷で療養期間6週間」との診断書を提出。診察を受けた愛知県豊明市内の病院が「現在、症状が悪化している状態である。病状により療養期間が延びる可能性があります」とのコメントも出した。休場明けの今場所は13日目まで勝ち越せず、6敗の不振だった。

師匠の立浪親方（元小結・旭豊）が取材対応し、「先場所、痛めたハムストリングが治ってなかった。かばううちに他の所も悪くなった」と説明。夏場所初日の高安戦で右太腿裏を負傷。日本相撲協会に「右ハムストリングス損傷で約2週間の安静を要する見込み」との診断書を提出して2日目から休場した。

関脇・熱海富士に寄り倒され、6敗目を喫した前日13日目夜、部屋に戻ってから協議。「一から体を作り直してやらせてください」との申し出を受けて了承したと言う。

8月2日、岐阜市から開幕する夏巡業は出場するかどうかを保留した。秋場所（9月13日初日、東京・両国国技館）は出場の見通し。

「準備不足もあった。（出場を）判断してしまった私の責任もある。応援してもらえる人に申し訳ない。次に出るからには、横綱らしい相撲を取ってもらわないといけない」

豊昇龍に成り代わって謝罪の言葉を繰り返した立浪親方は、取り口の転換にも言及。「前に出られないのがケガにつながる。根本から直します」。今場所の7勝もうち3勝は投げ技による。「投げ」から「押し」への転換に取り組んでいくという。