7月20日、クイズバラエティ番組『クイズプレゼンバラエティー Qさま!! 3時間スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。元乃木坂46でタレントの高山一実がMCを務めるなか、高山の元夫で東大発YouTuber・QuizKnockのふくらPが出演。離婚後初の共演となった。

「高山さんとふくらPさんは、謎解きやボードゲーム仲間として意気投合したことをきっかけに、2024年7月に結婚を発表しました。しかし2025年12月、夫婦間で前向きに話し合いを重ねた結果として、離婚に至りました。わずか1年半の結婚生活でした」（芸能プロ関係者）

『Qさま!!』に出演することが夢だったふくらPは、番組側に直談判したと語り、高山も「大丈夫ですから、うちの元夫を出させてあげてください」と間に入ったという。両者の努力が実って、緊急参戦が実現した。

元夫婦の登場にスタジオでは拍手が巻き起こり、歓迎ムードに包まれた。しかし、番組が進行するにつれ、違和感が広がっていったと、芸能担当記者は語る。

「ふくらPさんが解答する番になり、MCの三村マサカズさんが『元夫婦ってことだよね?』と高山さんに話を振りました。それに対して高山さんは『たまたま元夫婦なんです』と苦笑いしていました。さらに、リレークイズでアンカーを務めたふくらPさんに対し、出演していたアンタッチャブルの山崎弘也さんから『褒めてあげてよ』と振られ、高山さんが『ナイス!』とエールを送るなど、放送中に2人はたびたび絡む部分がありました。こうした、出演者からの執拗ないじりに、視聴者から批判も出たのです」

《流石にイジりすぎでは?不快なんだけど》

《気まずそう》

Xでは、離婚からわずか半年ほどの2人の心境を慮る視聴者が続出した。

ふくらPが所属するグループ・QuizKnockの大ファンだった高山。クイズ好き同士で“お似合い”といわれていた分、スピード離婚は世に衝撃を与えた。そんな2人の共演とあって、周囲はいじらざるを得なかったのだろう。

「ふくらPさんのYouTubeには、高山さんとの共演動画がいまも残っています。そうしたことから、現在も良好な関係を保っていることがうかがえます。とはいえ、違和感を覚える視聴者が出るほど、2人へのいじりは度を越していたようです」（前出・芸能プロ関係者）

プライベートな問題をネタにするのは、ほどほどに。