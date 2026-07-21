「自分でも驚いて…」西武・篠原響が「平良海馬との自主トレ」で得た気づきと「ダルビッシュ有の教え」

超一流投手からの指導

「昨年に比べて体重が大きく増えたわけでもないし、フォームも足の上げ方を少し変えたくらいだし……。正直、ここまでの結果が出たことに自分で驚いているくらいです」

そう言ってはにかむ19歳の目の奥からは、たしかな自信が感じ取れた。埼玉西武ライオンズの篠原響が福井工大福井高校時代に記録した最高球速は、148km／ｈ。高校生でも160km／ｈ近い速球を投じる現代野球において、それは傑出した数字ではなく、むしろ緻密な制球力を評価されてのドラフト５位指名だった。

ところが、若獅子はプロ入り後の１年あまりでＭａｘ158km／ｈを記録する剛腕へと成長し、ドジャースの山本由伸（27）以来となる「高卒２年目での20ホールド」をマーク。リリーフエースとしてチーム躍進の原動力となっている。ここまで劇的な変化が起こった理由は、本人にもわからないという。ただ、そのための努力は惜しまなかった。

「プロ１年目の昨季に痛感したのは、シーズンを戦い抜くスタミナがまったく足りていなかったということ。それが悔しくて、もっと成長したい、投手としてのレベルをもう一段階上げたいという一心で、平良海馬さん（26）の自主トレへの同行を志願しました。投手のオフといえば走り込みのイメージがあると思いますが、体幹トレーニングやデータを使った投球練習がメインでした」

球界屈指の理論派として知られる平良の自主トレには、選手だけでなくトレーナーや野球アナリストなども参加する。そこで、強力な武器を手に入れた。

「中指を立てた状態で投げるチェンジアップ、いわゆるキックチェンジを覚えました。平良さんは使っていない球種ですが、投げ方を教わって、専門家の方に数値を見ていただいたら、『実戦で使えるじゃん』と。真っ直ぐの球速も伸びたので、それだけチェンジアップの球速差、落差が効いてくると思います。

あと、平良さんには『投げる際は骨盤が先に回旋して、後から体幹が回るのがベスト』とアドバイスをいただいて。映像を観たら、僕は昨年からそれができていたみたいなんですが、何も知らないのと、頭で理解して継続するのとでは再現性に差が出る。球速が急激に上がっても、僕の持ち味である制球力が失われていないのは、メカニックが上手くいっているからだと思います」

２月には、サポートメンバーとして参加した侍ジャパンの合宿で、ダルビッシュ有（39）からも指導を受けた。

「ツーシームを伝授していただきました。握り自体は普通ですが、『リリースするときは人差し指にエネルギーをかけるんだ』と伺って、かなり意識するようになりました。前から投げていたスライダーに加えて、キックチェンジ、ツーシームが自在に操れるようになれば、将来、先発登板も楽になるんじゃないかな」

7月16日発売の『FRIDAY7月31日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、マウンドを降りた19歳・篠原響の素顔に迫っている。

『FRIDAY』2026年7月31日号より