「彼らは本当にひどい」アルゼンチン代表の“暴挙”を伝説FWが酷評「以前にも見た」「プレーで、戦いで、頭脳で上回られ…」
北中米ワールドカップの決勝で、スペインがアルゼンチンに１−０で勝利し、ニ度目の優勝を決めた試合後、両軍の選手たちが揉め、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスが退場となった一件は世界的な騒動となっている。
試合が終わり、スペイン側が沸くなか、パレデスはエリク・ガルシアを突き飛ばし、さらに割って入ったガビを叩いて、レッドカードを受けた。
米スポーツチャンネル『ESPN』によると、英公共放送『BBC』でコメンテーターを務めていたレジェンド、元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏は「驚くことか？ 私は驚かない」と発言した。
「以前もこういうアルゼンチンを見た。望ましい反応ではない。前のラウンドでイングランドを敗退させたときにもそういう反応を目にした」
レジェンドFWは、「とにかく悲しいことだ。サッカーの試合で負けたら、潔くその場を立ち去るんだよ。彼らは本当にひどい。プレーで、戦いで、頭脳で上回られ、それで終わってからああいうことをするなんてね」と批判を続けた。
パレデスらの振る舞いを容認できないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
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米スポーツチャンネル『ESPN』によると、英公共放送『BBC』でコメンテーターを務めていたレジェンド、元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏は「驚くことか？ 私は驚かない」と発言した。
レジェンドFWは、「とにかく悲しいことだ。サッカーの試合で負けたら、潔くその場を立ち去るんだよ。彼らは本当にひどい。プレーで、戦いで、頭脳で上回られ、それで終わってからああいうことをするなんてね」と批判を続けた。
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