“盛れミ旋風”で大バズりのJuice=Juiceがパーソナリティ！ 『Juice=Juiceのオールナイトニッポン0』7月27日放送
7月27日27時からの『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送ほか）は、アイドルグループ・Juice=Juiceが生放送で担当することが決定した。
【写真】Juice=Juice、武道館公演は「ライブハウスツアーの集大成」
Juice=Juiceはハロー！プロジェクトから2013年にメジャーデビューしたアイドルグループ。昨年10月にリリースした楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」がキャッチーな振り付けと圧倒的なパフォーマンスで話題を呼び、SNS総再生回数は約7億6千万回を突破、「盛れミ旋風」を巻き起こしている。
そんなJuice=Juiceが初めて『オールナイトニッポン0』のパーソナリティーを担当。当日はリーダーの段原瑠々と松永里愛、川嶋美楓の3人が生出演する。
「盛れミ旋風」でさまざまなテレビ番組、音楽フェス、CMなどに出演しているJuice=Juice。番組では、先月リリースされたばかりの新EP「MORE! MORE! EP」に収録されている、広瀬香美プロデュースの新曲「クラクラ☆クライマックス」についても語る予定。深夜ラジオ生放送は初めての挑戦となる。
Juice=Juiceは「いつか出演してみたいと思っていた、憧れのオールナイトニッポン！！生放送の日が今から楽しみです！“盛れミ”のイメージで、クールな印象を持っていただくことも多いのですが、普段は意外とわちゃわちゃしています。笑 等身大の私たちでたくさんお話できたらと思いますし、メンバーのこともたくさん知っていただけるようなラジオにしたいです！Juice=Juiceのオールナイトニッポン0（ZERO）、ぜひお聴きください！」とコメントしている。
『Juice=Juiceのオールナイトニッポン0』は、ニッポン放送ほかにて7月27日27時放送。
【写真】Juice=Juice、武道館公演は「ライブハウスツアーの集大成」
Juice=Juiceはハロー！プロジェクトから2013年にメジャーデビューしたアイドルグループ。昨年10月にリリースした楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」がキャッチーな振り付けと圧倒的なパフォーマンスで話題を呼び、SNS総再生回数は約7億6千万回を突破、「盛れミ旋風」を巻き起こしている。
「盛れミ旋風」でさまざまなテレビ番組、音楽フェス、CMなどに出演しているJuice=Juice。番組では、先月リリースされたばかりの新EP「MORE! MORE! EP」に収録されている、広瀬香美プロデュースの新曲「クラクラ☆クライマックス」についても語る予定。深夜ラジオ生放送は初めての挑戦となる。
Juice=Juiceは「いつか出演してみたいと思っていた、憧れのオールナイトニッポン！！生放送の日が今から楽しみです！“盛れミ”のイメージで、クールな印象を持っていただくことも多いのですが、普段は意外とわちゃわちゃしています。笑 等身大の私たちでたくさんお話できたらと思いますし、メンバーのこともたくさん知っていただけるようなラジオにしたいです！Juice=Juiceのオールナイトニッポン0（ZERO）、ぜひお聴きください！」とコメントしている。
『Juice=Juiceのオールナイトニッポン0』は、ニッポン放送ほかにて7月27日27時放送。