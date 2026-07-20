森保一監督がW杯決勝を総括「両者の良さを出しながら最後にスペインが寄り切った」「やり続ける力は日本も持っている」
[7.19 W杯決勝 スペイン - アルゼンチン ニューヨーク]
日本代表の森保一監督が『DAZN』で北中米ワールドカップ決勝のタイムアップ後に登場し、試合の総括を述べた。
決勝は2連覇を目指したアルゼンチンに対し、スペインがボールを保持して優勢に進める一貫した展開になった。アルゼンチンは延長後半の終盤までシュートゼロに抑えられたなか、スペインが延長後半1分にFWフェラン・トーレスのゴールで決勝点を奪い、16年ぶりの優勝を果たした。
森保監督は「両者の国のフットボールが出た」と振り返り、「スペインは攻め続けるということをやっていた。アルゼンチンは守備を頑張りながらしつこく頑張りながら試合をものにして行こうと進めていこうとしていたけれど、両者の良さを出しながら最後にスペインが寄り切った」と総括した。
敗れたアルゼンチンについては「延長に入るまでシュート0できた。普通のチームだったらメンタル的にもたないと思う」と森保監督。「それを我慢強く、粘り強く戦いながら最後はなんとかワンチャンスをものにしようと意思統一し、相手と駆け引きしながら崩していくというのは彼ららしいやり方をやりきった」と評価した。
優勝したスペインについては「日本が目指すべきところ、スペインの技術力を発揮していく部分は間違いなく日本に合っているかなと思う。ただポゼッションで上手さだけをフォーカスするのがスペインのサッカーかというと全然違う」と言及。今大会1失点の守備力にも触れて押し込む展開でもリスク管理が徹底していることを示し、「基本的な局面での地味なことをやった上であの技術力を目指していくべき」と述べた。
もっともスペインが攻撃を続けていく姿勢、アルゼンチンが延長まで粘り強く戦った姿勢を見た森保監督は「やり続ける力は日本も持っているところかなと思う」と力を込めていた。
日本代表の森保一監督が『DAZN』で北中米ワールドカップ決勝のタイムアップ後に登場し、試合の総括を述べた。
決勝は2連覇を目指したアルゼンチンに対し、スペインがボールを保持して優勢に進める一貫した展開になった。アルゼンチンは延長後半の終盤までシュートゼロに抑えられたなか、スペインが延長後半1分にFWフェラン・トーレスのゴールで決勝点を奪い、16年ぶりの優勝を果たした。
敗れたアルゼンチンについては「延長に入るまでシュート0できた。普通のチームだったらメンタル的にもたないと思う」と森保監督。「それを我慢強く、粘り強く戦いながら最後はなんとかワンチャンスをものにしようと意思統一し、相手と駆け引きしながら崩していくというのは彼ららしいやり方をやりきった」と評価した。
優勝したスペインについては「日本が目指すべきところ、スペインの技術力を発揮していく部分は間違いなく日本に合っているかなと思う。ただポゼッションで上手さだけをフォーカスするのがスペインのサッカーかというと全然違う」と言及。今大会1失点の守備力にも触れて押し込む展開でもリスク管理が徹底していることを示し、「基本的な局面での地味なことをやった上であの技術力を目指していくべき」と述べた。
もっともスペインが攻撃を続けていく姿勢、アルゼンチンが延長まで粘り強く戦った姿勢を見た森保監督は「やり続ける力は日本も持っているところかなと思う」と力を込めていた。