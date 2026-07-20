“中3写真”にネット騒然の18歳アイドル、グラビアも「可愛すぎる」「美しい」と絶賛の声
アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、20日までにXを更新。グラビア撮影姿を披露した。
【写真】“中3写真”にネット騒然の18歳アイドル、「スタイル抜群」グラビア姿の数々（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。
今回の投稿では「7月14日から グラカラDXさんでもかのグラビア映像が公開されました!! ぜひお近くのDAMのあるお店で私を背景にカラオケを楽しんでください」とつづり、撮影の様子を投稿。ファンからは「可愛すぎる」「美しい」などの声が集まっている。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）、X（@mokahibiya）
【写真】“中3写真”にネット騒然の18歳アイドル、「スタイル抜群」グラビア姿の数々（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。
今回の投稿では「7月14日から グラカラDXさんでもかのグラビア映像が公開されました!! ぜひお近くのDAMのあるお店で私を背景にカラオケを楽しんでください」とつづり、撮影の様子を投稿。ファンからは「可愛すぎる」「美しい」などの声が集まっている。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）、X（@mokahibiya）