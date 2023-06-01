Happyくじ『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』8月7日発売決定、全賞品ラインナップが公開

毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開を記念したMARVEL『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が登場だ。2026年8月7日（金）より、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定。

全9等級＋Last賞のラインナップには、スパイダーマンのスイング姿を表現したスタチューから、Tシャツ、トートバッグ、ポスター、カードセットまで、映画の世界観を楽しめるアイテムが勢ぞろい。Last賞では、本作の注目ポイントであるスパイダーマンとハルクの戦いが、全長約34センチのジオラマスタチューとして立体化される。

早速、全ラインナップをチェックしよう。

A賞：スパイダーマンスイングスタチュー【全1種】

スパイダーマンの代名詞ともいえるスイングシーンを切り取った、躍動感あふれるスタチュー。建物を模した台座とともに、空中を飛び回るスパイダーマンの姿が立体化されている。

サイズ：全高約29cm

B賞：Tシャツ【全1種】

胸元に控えめなロゴ、背面に「BRAND NEW DAY」の文字とスパイダーマンをあしらったTシャツ。“親愛なる隣人”が背中を守ってくれているかのようなデザインだ。

サイズ：フリー

C賞：フィギュアカードホルダー【全2種】

スパイダーマンがカードホルダーから飛び出してくるような立体デザイン。カードを持ち歩く“推し活”アイテムとしても使用できる。

サイズ：全長約16cm以内

D賞：メッシュトートバッグ【全2種】

スパイダーマンのウェブをイメージしたメッシュ生地のトートバッグ。夏にも使いやすい涼しげなデザインとなっている。

サイズ：約W35×H36cm

E賞：マグネットアクリルスタンド【全6種】

壁に張り付くスパイダーマンを表現したアクリルスタンド。台座に立てて飾るだけでなく、マグネットとしても使用できる。

サイズ：約W6×H10.3cm

F賞：メタリックキーホルダー【全6種】

スパイダーマンのマスクやウェブなど、象徴的なアイコンをモチーフにしたキーホルダー。メタリック加工による輝きと重厚感が特徴だ。

サイズ：約W6.8×H8.4cm

G賞：ポスター【全9種】

スパイダーマンとハルクの対決をはじめ、本作の激闘をアメリカンコミックのカバー風に描いたポスター。大きめのA2サイズで、部屋に飾って楽しめる。

サイズ：A2

H賞：ラバーコレクション【全5種】

スパイダーマンやハルクのアイコンをデザインしたラバーコースターと、充電ケーブルやイヤホンなどをまとめられるケーブルバンドの2アイテム。

ラバーコースター：直径約9.8cm

ケーブルバンド：約W14×H3.5cm

I賞：カードセット【全8種】

専用台紙が付属する、コレクション性の高いカードセット。全8種、それぞれ5枚入りとなっている。

サイズ：約W8.4×H10cm

Last賞：スパイダーマン・ハルク ジオラマスタチュー【全1種】

本作で描かれるスパイダーマンとハルクの戦いを立体化。瓦礫の上で向かい合う両者の姿を、大迫力のジオラマとして再現している。

サイズ：全長約34cm、全高約23cm

Happyくじ / MARVEL『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、1回950円（税込）。2026年8月7日（金）より、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、デイリーヤマザキ、NewDays、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定だ。