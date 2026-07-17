「正直、失望しました」高須幹弥が山本太郎のスピード違反引退劇に怒り
「高須クリニック」の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【149キロスピード違反】れいわ新選組山本太郎氏が代表辞任、政界引退を表明した件について」を公開した。動画では、れいわ新選組の山本太郎氏がスピード違反で略式起訴され、党代表辞任と政界引退を表明した件について、高須氏が厳しい見解を示している。
高須氏は、タレント時代からのファンであり、政治家としても「見守っていた」と前置きしつつ、今回の騒動に対して「正直、失望しました」と率直な思いを吐露した。
動画内で高須氏は、東九州自動車道で法定速度を69キロ上回る時速149キロで走行した事実に言及。「うっかりでは済まされない」「普通だったらあり得ない」と厳しく批判し、自身が安全運転を心がけていることと比較して、周囲を危険に晒す行為だと断じた。引退の主因を「健康上の理由」としている点についても、スピード違反による免許停止処分が影響していると推測している。
何よりも高須氏が問題視したのは、熱心に活動を支えてきた支持者への態度の欠如である。会見での振る舞いを「ふざけていた」と切り捨て、「本当に申し訳ないと、深く思って謝罪しないといけない」と憤りを見せた。さらに、れいわ新選組が掲げる政策の非現実性にも矛先を向けた。消費税廃止や毎月10万円給付といった積極財政論に対し、実行すれば「とてつもないインフレ、円安、金利高になる」と警告。党の躍進は山本氏のカリスマ性によるところが大きく、「やっぱりれいわ新選組って山本太郎の党だったなと思う」とその本質を突いた。
最後には、「山本さんが離れるってなると、支持者の人も離れちゃうんじゃないかな」と述べ、れいわ新選組が政党としての役割を終えつつあるとの見方を示した。かつて才能を愛した一人のファンとしての葛藤と、社会の仕組みを見据えた鋭い批判が入り混じる動画となっている。
高須氏は、タレント時代からのファンであり、政治家としても「見守っていた」と前置きしつつ、今回の騒動に対して「正直、失望しました」と率直な思いを吐露した。
動画内で高須氏は、東九州自動車道で法定速度を69キロ上回る時速149キロで走行した事実に言及。「うっかりでは済まされない」「普通だったらあり得ない」と厳しく批判し、自身が安全運転を心がけていることと比較して、周囲を危険に晒す行為だと断じた。引退の主因を「健康上の理由」としている点についても、スピード違反による免許停止処分が影響していると推測している。
何よりも高須氏が問題視したのは、熱心に活動を支えてきた支持者への態度の欠如である。会見での振る舞いを「ふざけていた」と切り捨て、「本当に申し訳ないと、深く思って謝罪しないといけない」と憤りを見せた。さらに、れいわ新選組が掲げる政策の非現実性にも矛先を向けた。消費税廃止や毎月10万円給付といった積極財政論に対し、実行すれば「とてつもないインフレ、円安、金利高になる」と警告。党の躍進は山本氏のカリスマ性によるところが大きく、「やっぱりれいわ新選組って山本太郎の党だったなと思う」とその本質を突いた。
最後には、「山本さんが離れるってなると、支持者の人も離れちゃうんじゃないかな」と述べ、れいわ新選組が政党としての役割を終えつつあるとの見方を示した。かつて才能を愛した一人のファンとしての葛藤と、社会の仕組みを見据えた鋭い批判が入り混じる動画となっている。
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