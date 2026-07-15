＜大相撲七月場所＞◇四日目◇15日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】幕内土俵入りで発生した前代未聞のハプニング

東方幕内力士土俵入りの最中、館内に火災報知器の誤作動と思われるけたたましいサイレンと「火事です」という警報が鳴り響き、土俵入りが一時中断するハプニングが発生。力士も戸惑いの様子を見せ、ファンからは「前代未聞だ」「すごいハプニング」「暑さで誤作動か？」など驚きと困惑の声が相次ぐ一幕があった。

東方幕内力士が入場し、館内は盛り上がったが、次第に館内マイクの調子が悪くなる事態に。前頭七枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）の呼び上げを最後にマイクの音声は途切れてしまい、続く前頭六枚目・正代（時津風）は四股名を呼び上げられず…拍子木のみで土俵上へ。すると、前頭五枚目・宇良（木瀬）のときにそれは起こった。

「火事です」「火事です」

突如、けたたましいサイレンが館内に響き館内は騒然。すると「こちら防災センターです」と現地確認を行っている旨の説明が行われた。

館内ざわつく事態となり、土俵入りはしばらく中断されたが、誤作動だったためか、影響がないと判断されたためか、しばらくして拍子木が打ち鳴らされると、力士が土俵入りを再開。その後は館内マイクなしで拍子木のみというサイレントな土俵入りが再開され、無事に幕内土俵入りは終了。珍しい事態に館内は拍手と歓声に包まれた。

非常に珍しい事態を受け「前代未聞だ」「すごいハプニング」「暑さで誤作動か？」「サイレント土俵入り」などファンも騒然となっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）