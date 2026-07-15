サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でノルウェーは準々決勝で敗れたものの、史上初の8強入りと歴史をつくった。チームを牽引したアーリング・ハーランドが、意外な場所で発見された。

ノルウェーは11日（日本時間12日）の準々決勝でイングランドに1-2で敗れた。4強入りはならなかったが、ハーランドは大会7得点と初の夢舞台で輝きを放った。

チームは現地13日に帰国。アライグマの置物を手に飛行機から降りたハーランドだが、国民による盛大な出迎えの場には姿がなかった。

米放送局「ESPN」のサッカー専門Xは日本時間15日、「アーリング・ハーランドがドルチェ＆ガッバーナ・アルタ・サルトリアに登場。ノルウェー代表FWはすでに切り替えている」としてハーランドと恋人の写真を投稿。イタリア・シチリア島に滞在しているようで、Xにはファンから様々なコメントが寄せられた。

「めちゃくちゃ馴染んでるな」

「お似合いすぎるカップルだ」

「まるで映画のスターだな」

「ゆっくりしているのかと思ったら」

「神出鬼没だな」

「ピッチ外でも自信にみなぎっている」

ノルウェーの大会前のFIFAランクは31位だったが、快進撃で現在は19位としている。



（THE ANSWER編集部）