敗退から数日…ハーランド最新ショットに騒然 「まるで映画スター」「神出鬼没」恋人と意外な場所に
サッカー北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でノルウェーは準々決勝で敗れたものの、史上初の8強入りと歴史をつくった。チームを牽引したアーリング・ハーランドが、意外な場所で発見された。
ノルウェーは11日（日本時間12日）の準々決勝でイングランドに1-2で敗れた。4強入りはならなかったが、ハーランドは大会7得点と初の夢舞台で輝きを放った。
チームは現地13日に帰国。アライグマの置物を手に飛行機から降りたハーランドだが、国民による盛大な出迎えの場には姿がなかった。
米放送局「ESPN」のサッカー専門Xは日本時間15日、「アーリング・ハーランドがドルチェ＆ガッバーナ・アルタ・サルトリアに登場。ノルウェー代表FWはすでに切り替えている」としてハーランドと恋人の写真を投稿。イタリア・シチリア島に滞在しているようで、Xにはファンから様々なコメントが寄せられた。
「めちゃくちゃ馴染んでるな」
「お似合いすぎるカップルだ」
「まるで映画のスターだな」
「ゆっくりしているのかと思ったら」
「神出鬼没だな」
「ピッチ外でも自信にみなぎっている」
ノルウェーの大会前のFIFAランクは31位だったが、快進撃で現在は19位としている。
（THE ANSWER編集部）