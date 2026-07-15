TWICE「ガチファン」のプロ野球選手、夢の対面で完全フリーズ…膝から崩れ落ちる姿に熱視線

マウンド上では鋭い球を投げ込むプロ野球選手も、「推し」を目の前にするとただのファンと化してしまうようだ。

【写真】えっ、ナヨンも？実はかなり目が悪いK-POPアイドル

韓国プロ野球のハンファ・イーグルスに所属する台湾出身の左腕、王彦程（ワン・イェンチェン、25）が、TWICEのナヨンと対面した際の様子が話題を集めている。

王彦程といえば、日本の野球ファンにとっても東北楽天ゴールデンイーグルスに在籍していた投手として知られる存在である。現在は韓国KBOでプレーしており、今季導入されたアジアクォーター制度における成功事例としても注目を浴びている。

そんな王彦程が見せたのは、プロアスリートとしての表情ではなく、完全に“11年目のONCE（TWICEファン）”としての姿であった。

長年の熱意が生んだ 奇跡 の対面

ハンファの公式YouTubeチャンネル「Eagles TV」では最近、「11年目のONCE王彦程、夢を叶えました！」という趣旨の動画が公開された。

動画には、7月4日に蚕室（チャムシル）球場で行われたLGツインズ対ハンファ戦に先立ち、この日の始球式に登場したTWICEのナヨンと王彦程が対面する様子が収められている。

ナヨン（写真提供＝OSEN）

王彦程は台湾の高校時代からTWICEを応援してきたという。TWICEがデビューした2015年からのファンであり、まさに初期からの熱烈なファンだ。本人も「11年目のONCE」として、ナヨンと対面できる日を心待ちにしていたのである。

しかも、その準備の熱量は本物であった。

王彦程はナヨンが球場にやってくると聞くやいなや、宿舎近くのTWICEのポップアップストアへとタクシーで駆け付け、サインをもらうためのグッズを取り揃えた。さらに、自らの思いを伝えるため「11年のONCE」「写真を撮りましょう」といった韓国語まで練習して臨んだ。

ところが、いざ本人を目の前にすると、完全にフリーズしてしまったのである。

憧れの本人を前に固まる姿への反響

待機室にナヨンが入ってくると、周囲の関係者が「この選手は韓国に来て、タクシーでポップアップストアまで行ってグッズを買ってきた本当のファンです」と紹介した。

その後も王彦程は感極まって言葉が出てこず、代わりに関係者が「ハンファ・イーグルスの野球選手で、11年間ONCEです。本当にこの日だけを待っていた選手です」と助け船を出した。

ナヨンは王彦程と一緒に記念撮影に応じ、彼が持参したグッズへとサインを書き入れた。夢のようなひとときを終えた王彦程は、待機室を出た直後に「足の力が抜ける」と語ってその場に座り込み、周囲の爆笑を誘った。

その後も撮影した写真を見返しては「わあ、本当にヤバい！」と何度も感激を露わにした。さらに、ナヨンとの対面をアシストしてくれたLG側へ向けて深々と頭を下げ、「LGありがとうございます！」と叫ぶ一幕もあった。

王彦程（写真提供＝OSEN）

ネット上においても、この“成功したオタク”としての振る舞いに多くの反響が寄せられた。

「デビュー初勝利の時より幸せそう」「ONCEってみんな同じリアクションするんだと安心した」「プロ野球選手なのに、ナヨンの前ではただのガチファンになっているのがかわいい」といったコメントが相次いでいる。

先発投手としての活躍が見せるギャップ

もちろん、王彦程は単なる“推し活に成功した選手”にとどまらない。

今季のKBOリーグで導入されたアジアクォーター制度において、王彦程はハンファにとって欠かせない主力となっている。ここまで17試合に登板して7勝3敗、防御率3.59を記録。チームの先発ローテーションの一角を務め、元メジャーリーガーのリュ・ヒョンジンに次ぐ白星を稼ぎ出している。

その目覚ましい活躍を受け、台湾国内でハンファ戦の生中継がスタートするほど注目度は高まっている。台湾出身で日本の楽天を経由し、韓国のハンファで結果を残す実力派サウスポー。そんな彼が、韓国を代表する人気ガールズグループTWICEのナヨンを前にして無邪気な少年の顔を覗かせたからこそ、そのギャップが人々に一層愛されているのだ。

さらに、インスタグラムへ王彦程とナヨンの対面写真が投稿されると、楽天時代の元チームメイトである田中将大もコメントを寄せ、日本との深いつながりも想起させた。

グラウンドにおいては頼もしい先発投手。しかし、推しの前では一人の11年目ONCEである。

国籍やリーグ、プロスポーツの緊迫感さえも超越して、憧れの人を前にすれば誰しもが素のファンへと戻る。

王彦程の見せた“膝から崩れ落ちる”ほどの対面シーンが微笑ましく受け入れられている理由は、まさにそこにあると言えそうだ。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）