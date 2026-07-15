フランス代表MFオリーセのタックルシーンが波紋

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）準決勝が現地時間7月14日に行われ、スペイン代表がフランス代表に2-0で完勝し、決勝進出を決めた。

この試合で、フランス代表MFミカエル・オリーセが試合中に相手選手に見舞ったタックルが物議。米メディアが決定的瞬間をとらえた写真を公開すると、海外のSNS上のファンから様々な声が上がっている。

0-0で迎えた前半14分ごろ、背後から追いかけてきたオリーセは、パスを出した直後のスペイン代表MFロドリに対して足裏を見せてタックルを見舞った。足首付近に激しく接触し、ロドリは苦悶の表情を浮かべてピッチに倒れ込んだ。しかし、主審はファウルの笛を吹いたものの、オリーセにはイエローカードすら提示しなかった。VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入もなかった。

米スポーツ専門放送局「ESPN」のサッカー専門Xアカウント「ESPN FC」が「オリーゼがロドリに痛烈なタックル そのチャレンジに対してカードは出されなかった」と綴って、タックルの瞬間をとらえた写真を公開。海外のファンからは「それがイエローじゃないなら、いったいイエローカードって何なの？」「なぜ退場じゃないんだ！」「VARは何をしている」「判定の基準が分からない」といった疑問の声が上がっている。

一方で、グループリーグのアルジェリア戦で、同様のタックルでイエローカードを受けなかったアルゼンチン代表FWリオネル・メッシを引き合いに出し「つまり、このチャレンジがカードじゃないってことはわかったよね？ だからメッシへの判断は正しかったんだ」「もしオリーゼがアルゼンチン人だったら、今ごろどこでも『強盗だ！』って声が聞こえてくるよ」「なぜ彼がカードをもらうんだ？ メッシはもらってないのに、なぜ彼がもらうべきなんだ？」といった“妥当性”を強調する声も少なくなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）