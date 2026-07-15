アメリカのトランプ大統領は14日、ホルムズ海峡を通過する船舶から20％の手数料を徴収する計画を撤回しました。代わりに、湾岸諸国がアメリカに投資を行うとしています。

トランプ大統領

「ホルムズ海峡やその関連で、誰も手数料を取るべきではないと思う。湾岸諸国はアメリカに莫大（ばくだい）な資金を投資する予定で、非常に満足のいくもの。実際、（手数料より）はるかに良いと思う」

トランプ大統領は13日に、ホルムズ海峡を通過する船舶から貨物の20％を手数料として徴収すると発表しましたが、わずか1日で方針を撤回し、14日、手数料の代わりに、湾岸諸国がアメリカとの貿易や巨額の投資を行うと述べました。

こうした中、アメリカ中央軍は14日午後4時（日本時間15日午前5時）から、イランに対する海上封鎖を再開したと発表しました。封鎖開始の1時間前には、イランに追加攻撃を始めたことも公表しました。

イラン国営通信は、現地時間14日深夜、ホルムズ海峡に面したイラン南部の町で3回の爆発音が聞こえたと伝えています。

これに先立ち、イランの革命防衛隊は14日、報復としてバーレーンとクウェートの米軍施設を攻撃したと発表しました。

イラン の外務次官は国営放送の インタビュー で、 アメリカ との覚書について、「現在、 イラン は何の義務も負っていない」との立場を示していて、事態の収束は見通せません。