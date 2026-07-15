路上で10代の女性に対して正当な理由がなく義務のないことを複数回要求したとして、香川県丸亀市の14歳の男子中学生が、きょう（15日）逮捕されました。

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「ちんすこう食べてくれん？」など義務のないことを複数回要求か

警察によりますと、男子中学生は正当な理由がないにも関わらず、今月10日午後5時25分ごろ、丸亀市の路上で10代の女性に対して「研究に参加してくれない？」と言い、さらに14日午後1時ごろ「ちんすこう食べてくれん？」「こっち来て」などと言い、義務のないことを複数回要求した香川県迷惑行為等防止条例違反の容疑が持たれています。

学校関係者から「生徒が声をかけている」と通報

きのう（14日）午後2時半ごろ、男子中学生の通う学校の関係者から「生徒が女の子に声をかけている」という内容の通報があり、警察が捜査を行った結果、男子中学生の容疑を特定したため、きょう（15日）未明に逮捕したものです。

警察の調べに対して男子中学生は「性的な欲求を満たすために女の子に義務のないことを要求したことに間違いありません」などと話し、容疑を認めているということです。警察は男子中学生に余罪があるものとみて捜査を進めています。