テレビ出演は監督退任後初。3年間侍ジャパンの監督として国際大会を戦い抜いた井端弘和さんに、最下位から浮上を目指すドラゴンズについてたっぷりと伺いました。

【写真を見る】ダルビッシュが指摘 中日･髙橋宏斗の不調原因は“骨盤の向き” 井端弘和前侍ジャパン監督が明かす ドラゴンズ再生の鍵は｢気｣

（若狭敬一アナウンサー）

まずはWBCで同じだった金丸投手は、今シーズン井端さんの目にはどう映っていますか。

（井端さん）

ボール自体は素晴らしいボール投げていますよ。映像で見てもWBCの時も、素晴らしいボール投げていたんですけど、どうもピンチになると、ちょっと変化球が多くなるかなと思っては見ています。

（若狭）

もっとまっすぐで押してもいいんじゃないかと？

（井端さん）

まっすぐは、他球団のどのバッターも一番素晴らしいボールだと言っていましたのでね。

（若狭）

侍ジャパンのメンバーも「金丸のストレートはすごいぞ」と言っていたんですね。

（井端さん）

そうですね、別に僕が言うことでもないのかなと思って、本人には言っていないんですけど。やっぱり一番の強みはストレートだと思いますが、どうしてもピンチになると、変化球に頼っているなと思って見ています。

ダルビッシュが指摘 髙橋宏斗の不調要因は｢骨盤の向き｣

（若狭）

髙橋宏斗投手が今シーズンかなりここまで厳しいんですけども、宏斗投手はどう見ていますか。

（井端さん）

僕、ピッチャーのことはわからないんですけど、ダルビッシュ投手が前回一緒にやって今回も来てもらった時に「前までは骨盤が縦に動いていたのが、今は横になってるので、思ったよりコントロールできていないというところで、思ったより同じスピードガンでもボールの切れというか、バッターに対して圧がかけられてないんじゃないか」「その辺を修正すれば、本来のボールになるんじゃないか」とは言ってましたけどね。

（若狭）

ダルビッシュ投手はパッと見て、骨盤が縦か横かわかるんですか…！

（井端さん）

そうですね、彼はそういうメカニックのところは素晴らしく、そこしか見ていないみたいな感じでやっていましたんで。

（若狭）

これは私が宏斗投手に伝えましょう。ダルビッシュ投手の伝言だということで。そして井端さん、今年もドラゴンズ苦しいんですが、弱いチームを強くするために何が必要だと思いますか。

ドラゴンズ再生の鍵は…「気」

（井端さん）

まずは、簡単に言えば気持ちだと思うんですよね。一言で言えばそうなってしまうんですけど、やっぱりね、ピッチャーならマウンド上でいつも以上に“気を出す”。バッターなら打席の中で“気を出す”っていうところが、ちょっと薄いのかなとは思いますよね。

（若狭）

これは、監督・コーチ、あるいは球団、選手じゃない人たちの指導によって変わるのか、やるのは選手だから「個」がレベルアップしないと駄目なのか、ここもすごく気になるんですけど、どちらですか。

（井端さん）

「個」は十分ね、成績もいいと思いますし。他球団と遜色なく戦えているのかなと思いますし、ピッチャー陣も素晴らしいボールを投げる人は多いのかなと思っています。でも、場面場面の「気」っていうところは、他球団より薄いのかなと思うのは思っていますけどね。もうちょっとね、打たれたら「あぁ」とか、抑えたら「吠える」とかっていうのは、僕でもやっていましたんで一応。

もしも…ドラゴンズの監督オファーが来たら？

（若狭）

もし…ドラゴンズから監督のオファーが来たらどうしますか。

（井端さん）

いや…まだ来ていないんでわからないですね。はい（笑）